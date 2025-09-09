TP HCM thi tuyển kiến trúc đường trên cao cửa ngõ phía nam

Theo quyết định của UBND thành phố, cuộc thi tổ chức rộng rãi, không hạn chế đơn vị tham gia. Các công ty, tổ chức, hoặc liên danh tư vấn kiến trúc, quy hoạch, giao thông đều có thể dự thi. Hội đồng sẽ đánh giá, xếp hạng và chọn phương án tối ưu để trình thành phố phê duyệt.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT. Ngoài tuyến chính trên cao, phạm vi dự án còn xây dựng đường song hành hai bên với 3 làn xe mỗi bên, cùng hệ thống nút giao đồng bộ. Thành phố yêu cầu phương án thiết kế phải hiện đại, độc đáo và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị khu vực cửa ngõ phía nam.
Đường trên cao này là hạng mục chính của dự án nâng cấp trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ dài hơn 8 km). Đây cũng là một trong 4 dự án mở rộng hạ tầng triển khai theo cơ chế BOT được Nghị quyết 98 cho phép. Ba dự án còn lại là nâng cấp quốc lộ 1, 13 và 22, quy mô mở rộng 10-12 làn, với nguyên tắc tuyến chính thu phí, tốc độ cao; tuyến song hành dành cho xe chạy chậm hơn.
Giang Anh