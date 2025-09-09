TP HCM thi tuyển kiến trúc đường trên cao cửa ngõ phía nam

Thành phố tổ chức thi kiến trúc dự án đường trên cao dài hơn 6 km, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành để tìm giải pháp tối ưu, độc đáo.

Theo quyết định của UBND thành phố, cuộc thi tổ chức rộng rãi, không hạn chế đơn vị tham gia. Các công ty, tổ chức, hoặc liên danh tư vấn kiến trúc, quy hoạch, giao thông đều có thể dự thi. Hội đồng sẽ đánh giá, xếp hạng và chọn phương án tối ưu để trình thành phố phê duyệt.

Phối cảnh đường trên cao và tuyến song hành phía dưới thuộc dự án đường trục Bắc - Nam. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT. Ngoài tuyến chính trên cao, phạm vi dự án còn xây dựng đường song hành hai bên với 3 làn xe mỗi bên, cùng hệ thống nút giao đồng bộ. Thành phố yêu cầu phương án thiết kế phải hiện đại, độc đáo và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị khu vực cửa ngõ phía nam.

Đường trên cao này là hạng mục chính của dự án nâng cấp trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ dài hơn 8 km). Đây cũng là một trong 4 dự án mở rộng hạ tầng triển khai theo cơ chế BOT được Nghị quyết 98 cho phép. Ba dự án còn lại là nâng cấp quốc lộ 1, 13 và 22, quy mô mở rộng 10-12 làn, với nguyên tắc tuyến chính thu phí, tốc độ cao; tuyến song hành dành cho xe chạy chậm hơn.

Giang Anh