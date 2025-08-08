TP HCM thi tuyển kiến trúc dự án cầu - đường 6.300 tỷ đồng

Cầu - đường Bình Tiên dài 3,6 km, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng, sẽ được thành phố tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để tìm giải pháp tối ưu, độc đáo, tạo điểm nhấn.

Theo quyết định của UBND TP HCM, hình thức thi tuyển tổ chức rộng rãi trong thời gian khoảng 75 ngày. Các công ty, tổ chức, hoặc liên danh tư vấn chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường... có thể tham gia dự thi, không hạn chế số lượng. Khi có kết quả, hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng, chọn phương án tối ưu nhất và báo cáo thành phố phê duyệt, trao thưởng.

Nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí, quận 6 - điểm đầu dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh: Giang Anh

Việc thi tuyển phương án kiến trúc cầu - đường Bình Tiên nhằm tìm ý tưởng thiết kế tối ưu, độc đáo, khả thi cao để thực hiện. Thành phố cũng yêu cầu thiết kế công trình cần mang tính hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ở khu nam thành phố.

Dự án cầu - đường Bình Tiên có tổng chiều dài khoảng 3,6 km, điểm đầu ở nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (quận 6 cũ), sau đó băng qua đường Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ, Đôi, nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (Bình Chánh cũ). Tuyến được xây dựng với chiều rộng 30-40 m, 4-6 làn xe.

Tổng mức dự án gần 6.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 2.900 tỷ, phần xây lắp và thiết bị hơn 2.264 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho tư vấn, quản lý dự án, dự phòng.

Hướng tuyến dự án cầu và đường Bình Tiên. Đồ họa: Khánh Hoàng

Trước đó, dự án cầu - đường Bình Tiên từng được TP HCM lên kế hoạch triển khai từ cách đây hơn 10 năm theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Do khó khăn giải phóng mặt bằng cùng thủ tục đầu tư, dự án bị dừng thực hiện theo hình thức trên.

Tháng 4 năm nay, HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án, thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Công trình khi đưa vào khai thác góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu nam thành phố, liên kết với các tuyến huyết mạch như: quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3...

