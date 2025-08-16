TP HCM thêm hai trạm cấp cứu vệ tinh 115 sau sáp nhập

TP HCM vừa ra mắt hai trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), giúp người dân tăng cơ hội tiếp cận y tế nhanh hơn trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 16/8, mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 TP HCM vận hành hai trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, nâng số trạm của thành phố lên 49. Một ngày trước, hai trạm vệ tinh tại khu vực Bình Dương cũ cũng được ra mắt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4. Trước đây, những nơi này chưa có Trung tâm Cấp cứu 115.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho rằng việc mở rộng mạng lưới các trạm vệ tinh 115 giúp người dân sinh sống tại hai khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ có thể sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của hệ thống y tế TP HCM. Ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh mở thêm nhiều trạm vệ tinh tại hai khu vực này.

Thời gian qua, TP HCM từng bước chuẩn hóa quy chế phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và nội viện, tăng cường sự gắn kết giữa các bệnh viện với hệ thống cấp cứu 115. Lực lượng tham gia cấp cứu ngoại viện cũng được đào tạo chuẩn hóa theo hướng tiếp cận và xử trí theo vấn đề ưu tiên ABCDE theo tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và Liên đoàn Cấp cứu quốc tế.

Y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Phùng Tiên

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đã triển khai hệ thống phần mềm điều phối cấp cứu, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp nhận cuộc gọi, phân tích tình trạng cấp cứu theo thời gian thực, đồng thời tự động điều phối xe cứu thương đến các điểm phù hợp nhất, từ năm 2021.

Bên cạnh đó, tổng đài 115 triển khai hoạt động tư vấn, hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại, vừa trấn an vừa giúp người dân có thể thực hiện được những việc nên làm trong khi chờ kíp cấp cứu đến. Quy trình hướng dẫn hồi sinh tim phổi, sơ cứu hóc dị vật... qua điện thoại đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch trong thời gian qua.

Dự kiến cuối năm 2025, TP HCM sẽ khởi công xây dựng mới Trung tâm Cấp cứu 115 tại Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên, hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Lê Phương