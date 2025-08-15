Cấp cứu 115 TP HCM phủ sóng Bình Dương cũ

Mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 TP HCM vận hành hai trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4.

Hai trạm bắt đầu hoạt động từ ngày 15/8. BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cho biết đây là hai trạm cấp cứu vệ tinh đầu tiên tại khu vực Bình Dương cũ, nâng mạng lưới trạm vệ tinh của thành phố lên 47. Trước đây, Bình Dương chưa có Trung tâm Cấp cứu 115, việc cấp cứu ngoại viện chủ yếu do các cơ sở y tế địa phương tự đảm trách, thiếu quy trình và quản lý chung. Người dân khi cần cấp cứu thường phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng đáp ứng.

Từ ngày 1/7, khi Bình Dương sáp nhập vào TP HCM, mọi cuộc gọi vào đầu số 115 của người dân khu vực này được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM để tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung. Tính đến ngày 31/7, nơi này tiếp nhận 9.000 cuộc gọi từ khu vực Bình Dương, trong đó 452 trường hợp cần cấp cứu. Cả năm 2024, con số chỉ là 1.780.

Theo bác sĩ Long, những con số này cho thấy hiệu quả của việc định tuyến đầu số 115 về một điểm duy nhất và mở rộng mạng lưới trạm vệ tinh, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tiếp cận người dân nhanh hơn trong tình huống khẩn cấp. Sau khi hợp nhất và điều phối tập trung qua đầu số này, số lượt xuất xe, tiếp cận người bệnh và chuyển viện đều tăng rõ rệt, với mức tăng hơn 50% ở hầu hết các chỉ số.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sau khi xử trí ban đầu. Ảnh: Hoàng Việt

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Huỳnh Minh Chín đánh giá việc đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các khu vực lân cận là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 912 của UBND về Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Các trạm vệ tinh cần chuẩn bị tốt về nhân lực, phương tiện và thiết bị y tế, chuẩn hóa chuyên môn để sẵn sàng tham gia tất cả các tình huống khẩn nguy, đặc biệt các tình huống liên quan đến thương vong hàng loạt.

"Khi mạng lưới các trạm vệ tinh 115 tiếp tục được mở rộng, người dân TP HCM sẽ được hỗ trợ nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, tăng khả năng cứu sống và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế khẩn cấp", ông Chín nói.

Lê Phương