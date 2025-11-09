'TP HCM sẽ ưu tiên tạo mảng xanh khi xử lý đất công'

Khi sắp xếp, xử lý tài sản, đất công, TP HCM tạo mảng xanh là ưu tiên thứ hai sau y tế, giáo dục, theo Bí thư Trần Lưu Quang.

"Diện tích cây xanh bình quân đầu người của thành phố đang rất thấp nên cần tăng lên", Bí thư thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói trong buổi gặp mặt các lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn thành phố, tối 8/11.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo trường đại học, tối 8/11. Ảnh: Lê Tuyết

Theo ông Quang, sau ngày 1/7, khi sắp xếp lại bộ máy, sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP HCM, số lượng tài sản công vào khoảng 20.000. Việc phân cấp và giải quyết số lượng tài sản khổng lồ này được coi là rất cấp thiết, để tránh lãng phí.

Nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. "Đó là ưu tiên số một. Thành phố xác định thêm ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh cho người dân", ông Quang nói. Người đứng đầu thành uỷ cho rằng công viên có những quy chuẩn nhất định song với các khu đất công, đặt mục tiêu tăng mảng xanh sẽ dễ dàng hơn. Điều này giúp giải quyết ngay nhu cầu cấp thiết của người dân thành phố bởi "thiếu mảng xanh trầm trọng".

Ông Quang dẫn số liệu theo tiêu chí đô thị như TP HCM, diện tích cây xanh bình quân đầu người phải 15 m2 song hiện chỉ đạt 0,57 m2, tức "còn kém quá xa". Mục tiêu tăng mảng xanh cho người dân cũng đã được cụ thể qua việc Thường trực Thành ủy thống nhất chuyển khu đất vàng ở số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha làm công viên và đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, quỹ đất công sẽ được thống kê, đánh giá để tạo nguồn phục vụ cho các dự án BT của thành phố, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Trung tâm TP HCM chen chúc nhà cao tầng, hiếm mảng xanh, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Về ưu tiên cho giáo dục và y tế, Bí thư Thành uỷ ví dụ nếu bệnh viện quá tải nhưng ngay bên cạnh có khu đất công đang trống sẽ được dùng để mở rộng nơi khám chữa bệnh cho người dân. "Tinh thần sẽ làm nhanh nhất để không lãng phí. Đó sẽ là cách thành phố ứng xử với tài sản, đất công", ông nói.

Trước đó, tại cuộc gặp, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM), cho biết đơn vị được thành phố giao thực hiện đề án "Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công". Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 8 nguyên tắc quản lý hiệu quả, 11 tiêu chí phân loại, 8 tiêu chí đánh giá, cùng các giải pháp phân cấp quản lý cho gần 13.000 tài sản công của thành phố. Khi thành phố mở rộng ra Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, có thêm những tài sản công có tính chất khác biệt thì nhu cầu phân cấp, chuyển giao và khai thác hiệu quả khối tài sản cực lớn này càng trở nên bức thiết hơn.

Từ đó, ông Khánh đề xuất cần cụ thể hoá những nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện chuyển giao, giải quyết các vướng mắc pháp lý của những tài sản này.

Tại cuộc gặp, Bí thư Trần Lưu Quang cũng trả lời nhiều vấn đề mà các trường đại học trên địa bàn đặt ra như hợp tác, đặt hàng đào tạo nhân lực cho các ngành mũi nhọn, mới của thành phố; cơ chế hợp tác nhà nước – nhà trường – nhà đầu tư (doanh nghiệp); phối hợp để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh của thành phố... Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM mong muốn các trường, chuyên gia cùng đóng góp ý kiến, đặc biệt khi phố đang nỗ lực "làm nhiều việc khó" theo những cách mới để phát triển.

Lê Tuyết