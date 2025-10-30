Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP HCM dự kiến hoàn thành trước Tết

TP HCM sẽ bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho nhà tài trợ trước 31/10 để xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được về thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, liên quan phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) - đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Khu đất Nhà khách chính phủ, số 1 đường Lý Thái Tổ, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm kê, đánh giá các biệt thự trong khu đất và hướng dẫn phường Vườn Lài điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, hoàn thành trước 30/11. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ lấy ý kiến góp ý phương án thiết kế trong vòng 15 ngày, tổng hợp chuyển lại cho nhà tài trợ hoàn thiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thi công đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác công viên và đài tưởng niệm; đồng thời sớm lập dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng ngân sách thành phố.

Vị trí khu đất sẽ làm công viên và xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đồ họa: Hoàng Khánh

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa – "vua nhà đất" Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Sau năm 1975, nơi này được Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, sau đó trụ sở này được thống nhất bàn giao về cho thành phố.

TP HCM là nơi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam (ngày 23/1/2020). Năm 2021, dịch bùng phát mạnh khiến thành phố giãn cách suốt 5 tháng, chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và nhân mạng, với hơn 23.000 người tử vong.

Lê Tuyết