TP HCM sẽ triển khai Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dịp 2/9

Khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội rộng khoảng 32 ha, bỏ trống nhiều năm, sẽ được TP HCM khởi công xây công viên và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành dịp 2/9 tới.

Thông tin được nêu trong kết luận của Thường trực Thành ủy TP HCM về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Theo đó, dự án Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ khởi công dịp 2/9, đồng thời mở rộng Khu Bảo tàng, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và tuyến Nguyễn Tất Thành. Thành ủy yêu cầu các đơn vị hoàn tất thủ tục pháp lý để bảo đảm tiến độ.

Khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu đất rộng khoảng 32 ha nằm ven sông Sài Gòn, giáp trung tâm quận 1 cũ, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng vài trăm mét. Trong đó, Bến Nhà Rồng – nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM – gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Cuối năm 2016, thành phố từng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế. Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được duyệt năm 2015, chỉ hơn 4% diện tích khu đất dành cho công viên công cộng, phần lớn là nhà ở cao tầng và hạ tầng kỹ thuật.

Cuối năm ngoái, Thường trực Thành ủy thống nhất dừng dự án này, chuyển toàn bộ khu vực sang phát triển công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo phương án mới, khoảng 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% bố trí cảng quốc tế. Tỷ lệ đất công viên vì vậy tăng gấp 15 lần so với quy hoạch trước.

Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo

Ngoài dự án trên, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP HCM lãnh đạo UBND thành phố xử lý các công việc tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công.

Từ nay đến hết tháng 3, TP HCM tập trung chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức tuyển quân năm 2026; triển khai giải pháp phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Thành phố tiếp tục xử lý các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.

Lê Tuyết