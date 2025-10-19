TP HCM dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng

Thường trực Thành ủy quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên.

Thông tin được Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP HCM ngày 18/10.

Theo ông Quang, thành phố từng giao đất cho nhà đầu tư làm dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng, nhưng Thường trực Thành ủy đã dừng việc này để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thành ủy, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, "không phát triển nhà ở nữa".

"Giá trị kinh tế của dự án rất lớn nhưng liên quan đến pháp lý và các dự án cũ nên cần thời gian tháo gỡ", ông Quang nói.

Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nằm liền kề đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Gia Minh

Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM - là cụm di tích kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn, gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi Bác Hồ rời Sài Gòn lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước.

Năm 2017, UBND TP HCM từng chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội trên diện tích khoảng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 37.000 m2, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố dự kiến xây dựng tại đây tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây. Hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Khu đất "vàng" này có 7 biệt thự bỏ hoang nhiều năm, từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa, người được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Thành phố đã đặt hàng kiến trúc sư thiết kế công viên đa chức năng, là không gian sinh hoạt, vui chơi văn hóa cho người dân, với hạ tầng đồng bộ từ điện, nước đến nhà vệ sinh, nhằm tăng diện tích không gian công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển văn hóa đô thị.

Trước đó, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đề xuất cụ thể hóa khu vực Bến Nhà Rồng thành không gian tưởng niệm sinh động, tái hiện ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

