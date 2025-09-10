TP HCM sẽ tập trung giải quyết hồ sơ trễ hạn cho doanh nghiệp

Phó chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung giải quyết hồ sơ quá hạn, cắt giảm thủ tục sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu được Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nêu tại cuộc họp công tác cải cách hành chính vào chiều 10/9. Ông lưu ý các sở ngành, địa phương tập trung giải quyết hồ sơ quá hạn để giảm số lượng phản ánh và nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, ông yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ngay các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 30% chi phí tuân thủ, theo Nghị quyết 66 của Chính phủ.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp chiều 10/9. Ảnh: VPUBND TP HCM

Từ ngày 1/7, TP HCM sau sáp nhập đã lập 2 chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công, 38 tổ địa bàn và hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã, phường, đặc khu. UBND các phường Sài Gòn, An Lạc, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ được thử nghiệm robot thông minh phục vụ tiếp công dân.

Theo Sở Nội vụ TP HCM, giai đoạn 1/7-15/8, các sở, ngành, địa phương tiếp nhận gần 620.000 hồ sơ, với hơn 40% nộp trực tuyến. Kết quả, gần 518.700 hồ sơ đã giải quyết, với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 95,5%, quá hạn 4,5%.

Tuy nhiên, sở nhìn nhận quá trình vận hành bộ máy mới còn một số vướng mắc. Nguyên nhân do hệ thống luật mới ban hành, sửa đổi nhiều (Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đầu tư công, Quản lý tài sản công, các Nghị định hướng dẫn). Đồng thời, Thành phố cũng cần rà soát văn bản pháp luật 3 địa phương cũ để tham mưu ban hành mới hoặc thay thế phù hợp.

Thời gian tới, UBND TP HCM cũng sẽ rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường, xã, đặc khu để đầu tư đồng bộ, vận hành thông suốt trong quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Tại phiên họp kinh tế - xã hội 8 tháng của TP HCM chiều 9/9, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đầu tư căn cơ, bài bản vào 38 trung tâm hành chính công từ phần mềm, phần cứng đến nhân sự, hoàn thành trong tháng 9.

Theo Chi cục Thống kê TP HCM cho biết môi trường kinh doanh 8 tháng đầu năm tại đầu tàu kinh tế chưa chuyển biến mạnh. Doanh nghiệp đăng ký mới giảm 13,9% về giấy phép và 35,1% về vốn. Cứ 10 doanh nghiệp tham gia thì có đến 7 doanh nghiệp rút lui.

Viễn Thông