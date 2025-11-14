TP HCM sẽ phát triển 'kinh tế thông minh'

TP HCM có thể hình thành được nền "kinh tế thông minh" khi vận hành đồng bộ chuyển đổi xanh và số, theo Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà.

Nhận định được Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà nêu tại họp báo "Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025" sáng 14/11. Theo ông, sức mạnh nền kinh tế hiện được đo bằng tốc độ kiến tạo, chuyển hóa tri thức và công nghệ thành giá trị.

Do đó, ông cho rằng khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tái cấu trúc sản xuất theo hướng xanh sẽ mang đến lợi thế dẫn dắt. Vì vậy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải là hai trục chiến lược hội tụ, bổ sung lẫn nhau, tạo ra năng lực phát triển kép.

Cụ thể, chuyển đổi số tạo ra năng lực vận hành, tối ưu, minh bạch hóa và nâng cấp hiệu quả nền kinh tế. Chuyển đổi xanh bảo đảm phát triển không đánh đổi môi trường, nguồn lực tương lai, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường mới.

"Khi hai dòng chuyển đổi này vận hành đồng bộ, chúng ta hình thành được nền kinh tế thông minh", ông Nguyễn Lộc Hà nhận định. Kinh tế thông minh là nơi công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực xanh trở thành cấu phần tự nhiên trong chiến lược phát triển, chứ không phải các dự án rời rạc, thí điểm riêng lẻ.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà tại họp báo sáng 14/11. Ảnh ban tổ chức

Hướng đi "kinh tế thông minh" càng cấp thiết với TP HCM sau sáp nhập, khi vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính, logistic, khoa học công nghệ củng cố. Hiện địa phương có GRDP chiếm 23% cả nước và quy tụ hơn 30% doanh nghiệp. Theo ông Hà, với không gian phát triển mới, Thành phố cần thể hiện rõ năng lực chuyển mình tương xứng với vai trò của siêu đô thị trung tâm.

Ở phạm vi quốc gia, Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các động lực truyền thống như lao động giá rẻ và thu hút FDI đã dần đến ngưỡng, đòi hỏi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để duy trì năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng tăng trưởng, theo ban tổ chức Diễn đàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận định nền kinh tế đang nắm giữ "cơ hội vàng để trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo xanh của khu vực". Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng mạnh, chiếm 18,3% GDP và đặt mục tiêu đạt 20,5% GDP vào 2025, tương đương 52 tỷ USD.

Trong khi, thách thức môi trường và năng lượng ngày càng cấp bách. Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050, với nhu cầu đầu tư hơn 2.400 tỷ USD cho lộ trình này. Nhu cầu điện dự kiến tăng 12-13% mỗi năm, đòi hỏi chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo, sản xuất xanh và tiết kiệm năng lượng. Ngân hàng Thế giới cảnh báo nếu không hành động kịp thời, tăng trưởng có thể giảm tới 0,33 điểm phần trăm mỗi năm giai đoạn 2025-2050.

"Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025" diễn ra 25 - 27/11, với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ các nước, 500 khách mời cấp cao, 8 tổ chức quốc tế (WEF, UN, IMF, ITU, UNESCO, IFC, FAO, ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR), 67 đoàn trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phiên đối thoại 60 phút với Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler về khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình và dự tiệc trà kết nối 500 CEO doanh nghiệp hàng đầu (CEO 500 - Tea Connect).

Viễn Thông