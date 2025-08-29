TP HCM sẽ mưa lớn dịp lễ 2/9

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông, TP HCM và Nam Bộ dự báo có đợt mưa lớn trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Thông tin Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ đưa ra ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam ở đặc khu Hoàng Sa xu hướng mạnh lên thành bão, cộng với gió tây nam sẽ gây mưa lớn tại khu vực Nam Bộ và TP HCM từ 30/8 đến 2/9.

Người dân lái xe máy qua vùng ngập sau mưa lớn ở khu chợ Thủ Đức hồi tháng 8. Ảnh: Thanh Tùng

Dự báo trong các ngày này sẽ có mưa vừa, đến mưa to và rất với tổng lượng 100-140 mm. Mưa cũng đi kèm giông lốc lớn, người dân cần đề phòng ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, tránh các sự cố tiềm ẩn do mưa gió khi tham gia các hoạt động ngoài trời, tắm biển...

Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ kéo dài liên tục từ nay đến đầu tháng 10. Trong đó, tháng 9 được dự báo là tháng cao điểm có tổng lượng mưa cao nhất.

TP HCM và Nam Bộ trải qua nhiều đợt mưa lớn gây ngập diện rộng gần đây. Hôm 21/8, mưa lớn trút xuống khu vực TP Biên Hoà, huyện Long Thành (Đồng Nai) khiến nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, ôtô. Trước đó, vào đầu tháng 8, mưa lớn trong hơn 30 phút khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập sâu hơn một mét, giao thông hỗn loạn.

Đình Văn