Hà Nội mưa lớn từ tối nay

Hà Nội cũng như miền Bắc từ chiều nay sẽ mưa lớn với tổng lượng mưa trong ba ngày phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, miền Bắc sẽ bắt đầu mưa lớn từ chiều tối và đêm nay 29/8, kéo dài đến ngày 31/8.

Dự báo, tổng lượng mưa từ chiều tối nay đến ngày 31/8 ở miền Bắc phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Trong đó, mưa từ chiều tối nay đến ngày 30/8 khoảng 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ gây ngập ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Người dân đội mưa xe sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thanh Tùng

Hà Nội, nơi diễn ra Lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành ngày 30/8 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cũng nằm trong phạm vi đợt mưa này. Chiều 29/8, khung 13-19h, khả năng mưa giông ở Hà Nội là 60-70%. Khung 19h đến 7h hôm sau khả năng mưa rào, giông tăng lên 70-80%.

Ngày 30/8, khung 7-13h khả năng mưa rào, giông ở Thủ đô là 60-70%, khung 13h đến 7h hôm sau tăng lên 70-80%.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày tới khoảng 24-32 độ C; hôm nay sẽ có mưa gián đoạn, đợt đầu tiên có thể vào sáng sớm, đợt thứ hai 13-14h. Ngày 30/8, mưa bắt đầu lúc 2h, tuy nhiên sẽ giảm dần khi trời sáng.

Thanh Hóa - TP Huế dự báo mưa lớn với tổng lượng mưa từ tối 29/8 đến ngày 31/8 là 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Trong đó, từ chiều tối nay đến hết ngày 30/8, khu vực này mưa 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Mưa ngập trước bến xe Yên Nghĩa ngày 26/8. Ảnh: Gia Chính

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hóa - Đà Nẵng ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Địa phương cần huy động nguồn lực khắc phục hậu quả bão Kajiki đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện; kiên quyết không cho đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước đó ngày 26/8, Hà Nội mưa dồn dập làm xuất hiện khoảng 80 điểm ngập ở nội thành, trong đó có điểm ở Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, ngập tới một mét. Giao thông hỗn loạn, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Đến sáng nay thành phố vẫn còn 8 điểm ngập, trong đó điểm ở đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công ngập sâu nửa mét.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Gia Chính