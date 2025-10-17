TP HCM sẽ mở tuyến tàu cao tốc từ trung tâm đi Cần Giờ

Tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ) sẽ hoạt động trở lại, giúp khách tăng lựa chọn đi lại và thúc đẩy du lịch.

Chủ trương mở lại tuyến vận tải này vừa được Sở Xây dựng TP HCM chấp thuận sau khi tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup). Tàu cao tốc hành trình từ cầu tàu số 4 - bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) đến bến Tam Thôn Hiệp, xã Bình Khánh.

Tàu cao tốc GreenlinesDP dự kiến đưa vào khai thác. Ảnh: GreenlinesDP

Trước khi khai thác, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp làm việc với chính quyền xã Bình Khánh để thống nhất việc tàu (do Công ty GreenlinesDP vận hành) cập bến đón trả khách. Đơn vị liên quan cần lập phương án nâng cấp cầu bến khi cần thiết, đảm bảo tiếp nhận tàu sức chở 151 khách an toàn, thuận tiện.

Tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu do GreenlinesDP khai thác từ năm 2018, nhưng tạm dừng thời Covid-19 do lượng khách giảm. Doanh nghiệp kỳ vọng khôi phục tuyến này sẽ hút khách, nhất là khi Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành cùng các dự án giao thông xanh.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, diện tích hơn 70.000 ha, trong đó 35.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ. Hiện khu vực kết nối với trung tâm chủ yếu qua phà Bình Khánh, thường xuyên quá tải.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cũng đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn để giảm ùn tắc tại bến Bình Khánh, trong khi chờ các dự án lớn như cầu Cần Giờ, metro và đường vượt biển.

