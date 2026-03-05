TP HCM hủy dự án khu phức hợp 3.100 căn hộ ở Nhà Rồng - Khánh Hội

Chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội tại khu đất ven sông Sài Gòn bị bãi bỏ do không còn phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP HCM vừa quyết định bãi bỏ hai văn bản trước đây gồm Quyết định 6815 (ngày 29/12/2016) và Quyết định 177 (ngày 12/1/2018) về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

Theo chính quyền thành phố, các quyết định này không còn phù hợp với quy định pháp luật và định hướng quy hoạch hiện nay. Cụ thể, nội dung dự án không phù hợp với định hướng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1125 ngày 11/6/2025; đồng thời chưa phù hợp với Quy chế tài chính ban hành kèm Quyết định 46/2010 của Thủ tướng và thẩm quyền ban hành theo Nghị định 118/2015 của Chính phủ.

Khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP HCM đã thống nhất dừng dự án khu phức hợp và chuyển toàn bộ khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội sang phát triển công viên cùng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc bãi bỏ các quyết định chấp thuận đầu tư trước đây được xem là bước pháp lý để triển khai định hướng mới này.

Khu đất dự án rộng khoảng 32 ha, nằm ven sông Sài Gòn, giáp trung tâm quận 1 cũ, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng vài trăm mét. Trong khu vực này có Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM, gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước.

Cuối năm 2016, TP HCM chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông đầu tư khu phức hợp tại đây với trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, cùng trường học và trạm y tế. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt năm 2015, hơn 4% diện tích khu đất dành cho công viên công cộng, phần lớn là nhà ở cao tầng và hạ tầng kỹ thuật.

Theo phương án mới, khoảng 60% diện tích khu đất dành cho cây xanh và mặt nước, 20% cho công trình công cộng và 20% bố trí cảng quốc tế. Tỷ lệ đất công viên vì vậy tăng khoảng 15 lần so với quy hoạch trước.

Khu đất cảng Nhà Rồng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo

UBND TP HCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính chính xác của hồ sơ trình duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị rà soát hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của dự án; tham mưu thành phố xử lý các quyết định liên quan theo quy định. Cơ quan này cũng xác định các chi phí hợp lý, hợp lệ đã được kiểm toán mà nhà đầu tư thực hiện để đề xuất hoàn trả.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, đề xuất phương án quy hoạch khu đất phù hợp với định hướng mới.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông chấp hành quyết định, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng thực hiện việc rà soát và hoàn trả chi phí theo quy định.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông cho biết đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn phục vụ việc di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, hỗ trợ người lao động, chi phí di dời cảng, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1 và đầu tư tuyến đường D3 kết nối cảng mới cùng các chi phí tư vấn, khảo sát.

Lê Tuyết