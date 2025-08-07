TP HCM sẽ mở 6 tuyến buýt điện tại Côn Đảo

Thành phố dự kiến triển khai 6 tuyến buýt điện với 30 xe hoạt động từ chợ và sân bay Côn Đảo đến các điểm tham quan, từng bước chuyển đổi giao thông xanh cho đặc khu này.

Thông tin được ông Phạm Vương Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), nêu tại hội thảo khoa học "Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo", do Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM phối hợp UBND đặc khu và Đại học VinUni tổ chức ngày 7/8.

Theo ông Bảo, dân số Côn Đảo đang tăng nhanh, lượng khách du lịch lớn tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, trong khi phương tiện công cộng gần như không có. Đây sẽ là lần đầu Côn Đảo có hệ thống vận tải hành khách công cộng. Sáu tuyến buýt điện có tổng chiều dài gần 72 km, mỗi tuyến sử dụng 5 xe 40 chỗ, giãn cách 15 phút mỗi chuyến.

Ông Phạm Vương Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM, phát biểu tại hội thảo, ngày 7/8. Ảnh: Lê Tuyết

Các tuyến dự kiến gồm: trung tâm Côn Đảo - sân bay, trung tâm - cảng Bến Đầm, các tuyến vòng quanh trung tâm, kết nối khu vực Tây Bắc và Đông Nam đảo, cùng tuyến du lịch đi qua các điểm tham quan, khách sạn, khu lưu trú.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng đề xuất nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư, như: vay vốn lãi suất thấp để xây dựng hạ tầng, miễn giảm tiền thuê đất làm bến bãi, hỗ trợ bảo dưỡng, và trợ giá vận hành nếu doanh thu không đủ bù chi phí.

Song song đó, đơn vị này kiến nghị thúc đẩy chuyển đổi xe cá nhân từ xăng sang điện. Cụ thể, từ năm 2026, người mua xe máy điện được giảm 50% lệ phí đăng ký và cấp biển số. Hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 80-100% chi phí đổi hoặc mua xe dưới 20 triệu đồng. Ngoài ra, có chính sách cho vay ưu đãi lãi suất 4% trong 3 năm, tối đa 70% giá trị xe, phần lãi suất chênh lệch do ngân sách hỗ trợ.

Tổng kinh phí thực hiện các giải pháp giao thông xanh tại Côn Đảo và Cần Giờ ước khoảng 2.158 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 627 tỷ, còn lại từ nguồn xã hội hóa. Riêng hỗ trợ chuyển đổi xe máy điện dự kiến cần khoảng 590 tỷ đồng.

Xe chạy trên đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo, ngày 7/8. Ảnh: Lê Tuyết

Bí thư đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết, dự kiến tháng 9 tới, đảo sẽ chính thức kết nối với lưới điện quốc gia. Đồng thời, đề án chuyển đổi xanh kêu gọi đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái để đảm bảo nguồn năng lượng sạch, phục vụ phát triển bền vững.

Trước ngày 1/7, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi sáp nhập, nơi đây trở thành đặc khu duy nhất của TP HCM. Quần đảo rộng gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn là lớn nhất. Các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ẩm thực phát triển nhanh, giúp Côn Đảo dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch.

Hiện, Côn Đảo có khoảng 8.500 ôtô, xe máy. Trong đó, hơn 97% xe máy và gần 82% ôtô chạy bằng xăng, dầu. Tỷ lệ phương tiện cơ giới trên 1.000 dân tương đương mức trung bình của TP HCM.

Từ 1/7/2026, các phương tiện tại TP HCM, trong đó có Côn Đảo, phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và kiểm định theo quy định. Những xe lưu thông vào "vùng phát thải thấp" cần đạt chuẩn khí thải tương ứng.

Cùng với Cần Giờ, Côn Đảo được xác định là vùng phát thải thấp của thành phố. Theo kế hoạch 5 năm tới, toàn bộ xe cá nhân sẽ đạt chuẩn khí thải, 57% xe máy xăng chuyển sang xe điện, mạng lưới buýt phủ kín 100% địa bàn với 40% người dân sử dụng, toàn bộ taxi và phương tiện công cộng dùng năng lượng sạch. Sau năm 2030, toàn bộ xe máy xăng bị thay thế bằng xe điện, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tăng lên 80%.

Lê Tuyết