TP HCM sẽ mở 13 tuyến buýt kết nối sân bay Long Thành

TP HCM dự kiến tổ chức 13 tuyến buýt mới kết nối trực tiếp tới Long Thành, định hướng vận hành theo mô hình buýt sân bay chất lượng cao.

Theo phương án do Sở Xây dựng trình UBND TP HCM, các tuyến được thiết kế kết nối những đầu mối giao thông lớn như sân bay, bến xe liên tỉnh, trung tâm đô thị, cao tốc và quốc lộ. Lộ trình chủ yếu đi qua các trục chính, khu đông dân cư và điểm du lịch, hướng tới nâng hiệu quả khai thác.

So với xe buýt truyền thống, các tuyến mới được định hướng theo mô hình buýt sân bay chất lượng cao. Một số tuyến chỉ dừng tại điểm trung chuyển lớn, hạn chế đón dọc đường để rút ngắn thời gian. Phương tiện sử dụng đa dạng, sức chứa từ 9 đến 80 chỗ; riêng các tuyến chạy trên cao tốc không bố trí chỗ đứng.

Công trường sân bay Long Thành, tháng 3/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Danh mục 13 tuyến gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Long Thành; Tân Sơn Nhất - Long Thành; Bến xe Bình Dương - Long Thành; Bến xe Miền Đông mới - Long Thành; Tân Sơn Nhất - Thủ Thiêm - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tân Sơn Nhất - cầu Ba Son - Long Sơn - Long Hải; Tân Sơn Nhất - Chợ Lớn - Phú Mỹ - Đất Đỏ - Phước Hải; Bến xe Vũng Tàu - Long Thành; Bến xe buýt quận 8 - Long Thành; Bến xe Bàu Bàng - Long Thành; Bến xe Miền Tây- Long Thành; Long Thành - Phước Hải - Long Hải; Long Thành - Phước Bửu - Hồ Tràm.

Ngoài ra, 4 tuyến hiện hữu trên quốc lộ 51 (60-3, 72-1, 72-2B, 172) được đề xuất điều chỉnh lộ trình để tăng kết nối vào sân bay.

Mạng lưới giao thông kết nối TP HCM - sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Sở Xây dựng đề xuất triển khai theo ba giai đoạn, phù hợp tiến độ khai thác và nhu cầu hành khách. Giai đoạn một, từ quý III năm nay, kết nối 4 tuyến hiện hữu và mở hai tuyến buýt nhanh (airport express) gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Long Thành và Tân Sơn Nhất - Long Thành, phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp và trung chuyển giữa hai sân bay.

Từ năm 2027, giai đoạn hai mở thêm 5 tuyến, trong đó có các tuyến từ Bình Dương, Bến xe Miền Đông mới và các trục kết nối Tân Sơn Nhất với Thủ Thiêm, Vũng Tàu. Giai đoạn ba, dự kiến quý IV/2027, hoàn thiện mạng lưới với 6 tuyến còn lại khi sản lượng khách ổn định.

Do các tuyến mang tính liên tỉnh, việc triển khai cần lấy ý kiến Bộ Xây dựng và phối hợp giữa TP HCM với Đồng Nai để thống nhất mạng lưới, tiêu chí lựa chọn đơn vị vận tải.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm 2026. Hiện kết nối đến sân bay chủ yếu qua cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 1, 51; các dự án đường sắt, metro đang chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành sau năm 2030.

Giang Anh