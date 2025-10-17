TP HCM sẽ khởi công mở rộng quốc lộ 13 năm 2026

Quốc lộ 13 đoạn dài 6 km từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình sẽ được mở rộng lên 60 m vào năm 2026, hoàn thành 2028, giúp giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP HCM.

Kế hoạch chi tiết triển khai dự án được Sở Xây dựng gửi UBND thành phố chiều 16/10, nhằm xem xét, phê duyệt, giao các đơn vị liên quan ưu tiên phối hợp để đảm bảo tiến độ.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 nằm trong nhóm công trình nâng cấp đường hiện hữu ở thành phố thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đoạn quốc lộ được nâng cấp dài khoảng 6 km, từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình (bao gồm cả phần đường đầu cầu thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60 m, cùng hành lang trồng cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật dọc bên. Ngoài mở rộng mặt đường, khoảng 3,2 km ở giữa tuyến sẽ xây dựng đi trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, hai bên là đường song hành.

Ùn tắc trên quốc lộ 13, hướng vào trung tâm TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Đình Văn

Tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng 6.281 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.

Theo kế hoạch được Sở Xây dựng đưa ra, quý 4 năm nay dự án sẽ hoàn tất quá trình lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2 (báo cáo nghiên cứu khả thi). Trong quý 1 và 2/2026, thành phố sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư. Kế đến, khi lựa chọn được nhà thầu thi công, công trình sẽ khởi công vào quý 4/2026, hoàn thành sau đó hai năm.

Để triển khai dự án, dự kiến có khoảng 1.055 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó hơn 200 hộ phải giải tỏa toàn bộ. Theo UBND phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ cũ) - nơi dự án đi qua, đến nay địa phương đã hoàn tất đo đạc, kiểm đếm toàn bộ hồ sơ nhà đất thuộc diện bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 830 hồ sơ đã được xác minh tình trạng pháp lý. Dự kiến trong tháng 12 sẽ chi trả bồi thường cho các trường hợp bị thu hồi đất phục vụ kế hoạch triển khai công trình.

Đoạn khởi công từ cầu Bình Triệu đến khu vực gần cổng chào Vĩnh Phú. Đồ họa: Khánh Hoàng

Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, kết nối TP HCM qua Bình Dương và Bình Phước (cũ). Đây là trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông bắc TP HCM, đi qua dân cư đông, nối vào bến xe Miền Đông cũ cùng khu vực nội đô, nên thường xuyên ùn tắc. Gần đây, tình trạng kẹt xe trên trục đường này càng thêm nghiêm trọng do cầu Bình Triệu thi công nâng cấp.

Ngoài quốc lộ 13, ba dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP HCM cũng triển khai theo hình thức BOT gồm: nâng cấp quốc lộ 1, 22, đường trục Bắc - Nam cũng đang được xúc tiến triển khai.

Giang Anh