TP HCM sẽ giữ nguyên gần 35.000 ha rừng ngập mặn Cần Giờ

TP HCM đặt mục tiêu bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng ở khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, phát triển kinh tế xanh, hướng đến xây dựng công viên rừng ngập mặn.

Đó là một phần trong phương án quản lý rừng bền vững, rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 vừa được UBND TP HCM phê duyệt. Thành phố đặt mục tiêu quản lý và sử dụng rừng phòng hộ Cần Giờ hiệu quả, bền vững, vừa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, vừa chia sẻ lợi ích từ rừng với cộng đồng. Việc này nhằm gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, giữ gìn giá trị Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Hiện rừng phòng hộ này có tổng diện tích gần 35.000 ha, trong đó đất có rừng hơn 32.482 ha và đất chưa có rừng rộng hơn 2.327 ha. Theo phương án, thành phố đặt mục tiêu bảo vệ nguyên vẹn toàn bộ đất rừng hiện có.

Đường Rừng Sác đi xuyên qua rừng Cần Giờ, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong 5 năm tới, thành phố sẽ chi hơn 3.160 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa để tăng thêm 261 ha rừng so với hiện nay, gồm 111 ha rừng tự nhiên và 150 ha rừng trồng.

Thành phố cũng sẽ giảm thiểu các tác động tiêu cực của con người đến việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững.

Về mục tiêu kinh tế, TP HCM sẽ thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu thu hút 400.000-500.000 lượt khách mỗi năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Với định hướng tăng trưởng xanh về kinh tế tại Cần Giờ, TP HCM phát triển các dịch vụ môi trường rừng theo quy định, xây dựng điểm du lịch sinh thái Dần Xây theo định hướng du lịch sinh thái xanh kiểu mẫu trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.

Đặc biệt, thành phố định hướng xây dựng một công viên rừng ngập mặn Cần Giờ để đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí cho người dân thành phố.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Xây dựng thống nhất tiêu chí quản lý đất rừng, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá sức khỏe hệ sinh thái rừng ngập mặn. Lực lượng Công an và Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp triển khai phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh rừng, đồng thời xử lý các hành vi xâm phạm hoặc lấn chiếm đất rừng...

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km về phía Đông Nam, có diện tích hơn 70.000 ha, trong đó gần 35.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ. Vùng đất ngập nước này gắn liền hệ sinh thái rừng ngập mặn phục hồi sau chiến tranh, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Năm 2023, chính quyền TP HCM đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar, tức vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế để quản lý hiệu quả.

Lê Tuyết