TP HCM sắp khởi công loạt dự án trọng điểm

Cầu - đường Nguyễn Khoái, Vành đai 2, mở rộng đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành, cao tốc Mộc Bài… là các dự án lớn sẽ được thành phố triển khai trong tháng 12 tới.

Đây là những công trình giao thông trọng điểm nằm trong nhóm gần 20 dự án thuộc nhiều lĩnh vực sắp được TP HCM khởi công, nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Phần lớn các công trình được thành phố lên kế hoạch khởi công19/12.

Trong đó, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái giúp mở thêm hướng kết nối khu nam vào trung tâm. Công trình có tổng vốn 3.724 tỷ đồng, dài gần 5 km, gồm xây dựng hệ thống đường và cầu vượt kênh Tẻ, rạch Bến Nghé, tạo trục liên kết quận 7, 4 và 1 (cũ).

Phối cảnh cầu - đường Nguyễn Khoái nối ba quận 7, 4 và 1 cũ. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Tuyến bắt đầu từ đường Hoàng Trọng Mậu (quận 7 cũ), với cầu chính vượt kênh Tẻ, đi trên cao theo trục Nguyễn Khoái, sau đó băng qua rạch Bến Nghé, nhập vào đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) thông qua hai nhánh N7 và N8. Phần cầu dài khoảng 2,5 km, đường hơn 2,3 km, kèm các nhánh rẽ xuống quận 4 cũ và hệ thống đường gom. Công trình dự kiến hoàn thành quý IV/2027, giúp giảm áp lực cho các trục đường Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành đang bị quá tải.

Phía đông thành phố, hai đoạn Vành đai 2 dài gần 6 km cũng sẽ bắt đầu xây dựng ngày 19/12. Trong đó, đoạn 1 dài hơn 3,5 km, từ cầu Phú Hữu đến đại lộ Võ Nguyên Giáp và đoạn 2 dài gần 2,5 km, từ Võ Nguyên Giáp tới Phạm Văn Đồng. Hai dự án có tổng vốn gần 13.900 tỷ đồng, phần lớn kinh phí dành cho đền bù, phần xây dựng chỉ chiếm gần 19%.

Cả hai dự án được TP HCM giải phóng mặt bằng toàn bộ từ đầu, rộng 67 m, sau đó xây đường song hành hai bên và làm các nút giao. Phần đất trống giữa tuyến dự trữ về sau. Hai đoạn dự kiến khai thác vào năm 2027, góp phần tăng kết nối các trục đường chính, hệ thống cảng biển, đồng thời phân luồng xe giảm ùn tắc khu vực nội đô.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (bên trái) kết nối nút giao An Phú chuẩn bị được TP HCM mở rộng. Ảnh: Giang Anh

Cũng tại khu đông, một dự án trọng điểm khác sắp triển khai là mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài hơn 3 km, từ nút giao An Phú đến Vành đai 2. Đây là đoạn do TP HCM quản lý, vốn đầu tư 915 tỷ đồng, quy mô mở rộng từ 4 lên 8 làn xe.

Công trình dự kiến xong năm 2026, đồng bộ với phần mở rộng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang thi công. Khi khai thác toàn bộ, cao tốc này trở thành tuyến lớn nhất cả nước với 8 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, góp phần giảm ùn tắc cửa ngõ TP HCM và tăng kết nối sân bay Long Thành.

Cũng trong tháng 12 tới, TP HCM sẽ bắt đầu xây dựng dự án thành phần 2 (đường gom dân sinh, cầu vượt, hầm chui) thuộc dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Công trình có tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng, bao gồm hệ thống đường gom (đoạn qua TP HCM dài gần 20 km, Tây Ninh hơn 23 km) cùng 15 cầu, 10 hầm chui dân sinh.

Cao tốc TP HCM - Mộc Bài dài gần 51 km, điểm đầu giao Vành đai 3 địa phận TP HCM, điểm cuối nối quốc lộ 22 tại Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng. Ngoài thành phần 2, dự án còn ba thành phần khác: tuyến chính xây theo hình thức BOT với tổng vốn 10.400 tỷ đồng, cùng hai thành phần đền bù, hỗ trợ, tái định cư ở TP HCM và Tây Ninh.

Công nhân đi cắm cọc ranh giải phóng mặt bằng cao tốc TP HCM - Mộc Bài, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giai đoạn đầu, cao tốc được xây 4 làn xe nhưng giải phóng mặt bằng cho 6 làn để thuận lợi mở rộng về sau. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 và sẽ là tuyến ngắn nhất kết nối TP HCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 22.

Một dự án trọng điểm khác cũng dự kiến được TP HCM triển khai ngày 19/12 tới là nâng cấp đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Tuyến bắt đầu tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên (xã Châu Pha) và kết thúc tại dự án đường 991B (phường Tân Hải), cách quốc lộ 51 một km.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng, thiết kế rộng 72 m, gồm 4 làn ôtô, 2 làn hỗn hợp và hệ thống dải an toàn đồng bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Giang Anh