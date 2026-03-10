TP HCM sắp khởi công 3 dự án hơn 40.000 tỷ đồng kết nối Tây Ninh

Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, đường mở mới Tây Bắc và quốc lộ 50B, tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng dự kiến được khởi công vào quý III, giúp tăng kết nối với Tây Ninh.

Ba dự án đều là tuyến đường mới nhằm mở thêm trục giao thông kết nối từ TP HCM sang Tây Ninh (bao gồm Long An cũ). Trong đó, dự án nối dài đại lộ Võ Văn Kiệt có điểm đầu tại cầu vượt quốc lộ 1 trên đường Võ Văn Kiệt, huyện Bình Chánh (cũ), điểm cuối tại ranh giới Long An (cũ), trùng với điểm đầu tuyến ĐT.823D của địa phương này.

Đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt giao với quốc lộ 1 tại huyện Bình Chánh (cũ), TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuyến dài khoảng 12,1 km, rộng 60 m, tổng mức đầu tư dự kiến 17.215 tỷ đồng. Đường được xây dựng theo tiêu chuẩn trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h cho làn xe cơ giới và 60 km/h cho làn hỗn hợp. Dự án sẽ trình HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp đầu tiên trong tháng 4.

Đại lộ Võ Văn Kiệt hiện dài khoảng 13 km, rộng 60 m (6-10 làn xe), kéo dài từ cầu Calmette (quận 1 cũ) đến nút giao quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ). Tuyến đường là một phần của trục Đông - Tây gồm Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ, thông xe năm 2009. Việc nối dài tuyến này nhằm tăng kết nối TP HCM với Long An và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án nối dài đại lộ Võ Văn Kiệt. Đồ họa: Hoàng Khánh

Dự án đường mở mới Tây Bắc đang được Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến dài khoảng 10 km, rộng 60 m, kết nối từ quốc lộ 1 thuộc Vành đai 2 TP HCM, đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Chánh cũ) đến đường tỉnh 823D tại Long An (cũ).

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 18.147 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với hơn 9.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm ùn tắc tại khu vực Hóc Môn, Bình Chánh (TP HCM) và Đức Hòa (Long An) - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Tuyến cũng kết nối các trục Vành đai 2, 3 và 4, góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực Tây Bắc thành phố.

Dự án đường mở mới Tây Bắc. Đồ họa: Tâm Thảo

Quốc lộ 50B là dự án còn lại, đang được nghiên cứu đầu tư với chiều dài khoảng 5,8 km, rộng 40 m, nối từ đường Phạm Hùng (Bình Chánh cũ) đến tuyến nối Long Hậu tại Long An (cũ).

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.238 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.050 tỷ đồng, phần xây dựng gần 4.200 tỷ đồng. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 1 và quốc lộ 50 hiện hữu, đồng thời hình thành thêm trục giao thông kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng hoàn tất việc lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư ba dự án trong tháng 4, phấn đấu khởi công trong quý III và hoàn thành khoảng quý IV/2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, để đồng bộ với tiến độ khởi công các dự án. Các địa phương liên quan cũng có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo thành phố trước 15/3 để xem xét triển khai.

Ngoài ba dự án trên, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công các công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3, quốc lộ 50 và cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Thành phố đồng thời thúc đẩy chuẩn bị đầu tư các dự án lớn khác như Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 22 và trục động lực Bình Dương - Tây Ninh, nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng.

Giang Anh