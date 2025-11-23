TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí

Bảo hiểm Xã hội TP HCM đề nghị các phường, xã, đặc khu rà soát người từ 65 đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú để hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 56.

Các địa phương phải gửi danh sách trước ngày 25/11 để Bảo hiểm Xa hội (BHXH) lập ba nhóm dữ liệu và chuyển lại cho phường. Nhóm một gồm người chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc thẻ đã hết hạn, nhóm hai là người đang tham gia BHYT hộ gia đình còn giá trị, nhóm ba là người đã được hưởng BHYT từ các chính sách khác, không thuộc diện được cấp theo nghị quyết.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đối với người chưa có hoặc đã hết hạn thẻ BHYT, phường phối hợp công an lập danh sách gửi BHXH trước ngày 30/11. Trường hợp chưa có mã số BHXH, người dân cung cấp căn cước công dân hoặc mã định danh để được cấp mã. Thẻ cũ hết hạn quá ba tháng thì thẻ mới có giá trị từ ngày 14/12/2025 (do được cấp thẻ BHYT hộ gia đình). Thẻ hết hạn chưa quá ba tháng thì thẻ mới có giá trị từ ngày 14/11/2025.

Với người đang tham gia BHYT hộ gia đình, thẻ còn hiệu lực, thì thẻ BHYT theo Nghị quyết 56 sẽ có hiệu lực liền kề ngay sau ngày thẻ hộ gia đình hết hạn và được ngân sách chi trả từ ngày 1 của tháng bắt đầu hiệu lực. Ví dụ ông A, đủ 65 tuổi, có thẻ BHYT hộ gia đình từ 21/11/2024 đến 20/11/2025, thẻ mới theo Nghị quyết 56 sẽ có hiệu lực từ 21/11/2025. Phường cần gửi danh sách trước ít nhất 10 ngày để tránh gián đoạn thẻ.

Người tròn 65 tuổi sau thời điểm Nghị quyết 56 có hiệu lực, phường rà soát và lập danh sách những người sẽ đủ 65 tuổi trong tháng tiếp theo, gửi BHXH trước ngày 10. Thẻ mới sẽ có giá trị từ ngày liền kề sinh nhật 65 tuổi hoặc liền kề ngày thẻ cũ hết hạn nếu người dân đã có thẻ BHYT trước đó.

BHXH TP HCM lưu ý người đủ điều kiện theo Nghị quyết 56 nhưng chưa được hỗ trợ thẻ cần liên hệ ngay UBND phường để cung cấp thông tin và làm thủ tục cấp thẻ.

Ngày 14/11, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết 56, hỗ trợ 100% phí BHYT cho học sinh và người từ 65 đến dưới 75 tuổi, nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân vào năm 2030. Theo quy định chung, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp khác được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT và hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. TP HCM hiện là địa phương đầu tiên mở rộng hỗ trợ BHYT cho nhóm từ 65 tuổi và chi trả toàn bộ mức đóng cho toàn bộ học sinh trên địa bàn.

Lê Phương