TP HCM miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh, người cao tuổi

Hơn hai triệu học sinh và 530.000 người 65-75 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm 2026, với tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngày 19/11, Bảo hiểm xã hội TP HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, hoàn trả toàn bộ tiền BHYT năm 2026 đã thu của học sinh. Các trường đã nộp tiền cho cơ quan bảo hiểm sẽ làm thủ tục nhận lại để trả cho phụ huynh. Chính sách này được Hội đồng nhân dân TP HCM thông qua tại nghị quyết ngày 14/11. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hai nhóm trên.

Người cao tuổi đến khám tại Bệnh viện mắt TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cụ thể, với hơn 2 triệu học sinh tại các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (công lập và ngoài công lập), ngân sách thành phố hỗ trợ 50% mức đóng. Cùng với 50% từ chính sách chung của trung ương, các em sẽ được miễn đóng hoàn toàn.

Hồi tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết mức đóng hiện hành của nhóm này là 105.300 đồng mỗi tháng và 1.263.600 đồng mỗi năm. Từ ngày 1/7, sau khi được nhà nước hỗ trợ 50%, tiền đóng của các em còn 52.650 đồng mỗi tháng và 631.800 đồng mỗi năm.

Với khoảng 530.000 người từ 65 đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú tại thành phố và chưa nhận hỗ trợ từ các chính sách khác, ngân sách chi trả toàn bộ phí BHYT. Nếu thẻ hiện còn hạn, mức hỗ trợ được áp dụng ngay sau khi thẻ hết hạn trong năm 2026. Ủy ban nhân dân các phường, xã đang lập danh sách để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ mới.

Theo UBND thành phố, chính sách này không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền, góp phần củng cố hệ thống an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chủ trương trên giúp nhà chức trách hiện thực hóa mục tiêu đạt trên 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Điều này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi.

Hiện TP HCM là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước, với 10,5% dân số trên 60 tuổi. Từ đầu năm 2024, nơi này triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

Lê Phương