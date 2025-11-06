TP HCM nguy cơ ngập nặng do hoàn lưu bão Kalmaegi kết hợp triều cường

Hoàn lưu bão Kalmaegi tràn xuống TP HCM và Nam Bộ, khiến khu vực này nguy cơ mưa lớn và ngập nặng do trùng đỉnh triều cao nhất năm, chiều 6/11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 15h hôm nay tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 120 km, sức gió cấp 14-15, giật trên cấp 17, đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 25-30 km/h. Ảnh hưởng hoàn lưu bão, chiều và tối nay Nam Bộ nhiều nơi có mưa lớn.

Trung tâm TP HCM u ám lúc 14h30, ngày 6/11. Ảnh: Giang Anh

Đáng chú ý, thời điểm này trùng đợt triều cường Rằm tháng 9 âm lịch – được dự báo cao nhất năm, nguy cơ gây ngập sâu ở vùng trũng thấp, ven sông Sài Gòn.

Trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn vượt báo động 3 từ 0,17-0,28 m. Sáng 6/11, trạm Phú An đạt 1,78 m - cao hơn mức kỷ lục 1,77 m ghi nhận hồi cuối tháng 10. Chiều tối nay, đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè dự báo 1,77-1,8 m trong khung 17h-19h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa to xuất hiện trùng giờ triều dâng, TP HCM có thể ngập nặng, người dân cần hạn chế đi lại qua các khu vực trũng thấp.

Chiều qua, dù triều cường chưa đạt đỉnh, hàng loạt tuyến đường ở TP HCM như: Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, quốc lộ 50 (quận 7 và huyện Bình Chánh cũ) bị ngập kéo dài ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Nước dâng gần nửa mét khiến tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) khiến giao thông khu vực này rối loạn, chiều 5/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Giang Anh