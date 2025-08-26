TP HCM nghiên cứu thay bảng giá đất sau sáp nhập

UBND TP HCM yêu cầu xây dựng bảng giá đất thống nhất sau sáp nhập, áp dụng từ đầu 2026, thay cho 3 bảng giá riêng lẻ đang dùng hiện nay.

Theo chỉ đạo mới của UBND thành phố, Sở Tài chính cùng các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp chuẩn bị dự toán ngân sách, chọn đơn vị tư vấn và hoàn thiện thủ tục xây dựng bảng giá đất thống nhất sau sáp nhập địa giới hành chính. Bảng giá đất này sẽ được xây dựng mới, theo thủ tục thầu rút gọn, thay vì giữ nguyên và tích hợp mức giá cũ của 3 địa phương (TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).

168 phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thu thập dữ liệu giao dịch, giá đất tại từng tuyến đường, khu vực và điểm giáp ranh, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để định giá.

Trong thời gian chuyển tiếp, 3 bảng giá hiện hành được duy trì đến hết ngày 31/12 để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bất động sản khu đông TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, hai phương án xây dựng bảng giá đất được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình thành phố. Trong đó có phương án được thành phố chọn, là xây dựng bảng giá đất lần đầu cho thành phố sau sáp nhập, thay vì duy trì mức cũ.

Bảng giá đất là căn cứ để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và là cơ sở xác định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xây dựng bảng giá đất thống nhất từ năm 2026 được xem là bước quan trọng để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính về đất đai, cũng như quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.

Phương Uyên