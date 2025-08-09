TP HCM cân nhắc hai phương án áp dụng bảng giá đất 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đề xuất hai phương án áp dụng bảng giá đất từ 2026, gồm chỉ định thầu rút gọn hoặc giữ nguyên mức giá hiện hành ba địa phương.

Sáng 9/8, tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết quỹ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày làm việc, không đủ để hoàn tất đầy đủ quy trình xây dựng bảng giá mới. Vì vậy, cơ quan này đề xuất hai phương án áp dụng cho giai đoạn sau sáp nhập.

Phương án một là UBND TP HCM chấp thuận cho Sở lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức chỉ định thầu và áp dụng thủ tục rút gọn, nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi xử lý gấp do quy trình gồm nhiều bước như khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Phương án hai là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1/1/2026 đến khi có bảng giá mới.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở cho rằng cả ba bảng giá này đều vừa được điều chỉnh, ban hành hợp pháp và còn hiệu lực đến hết năm 2025. Giữ nguyên giá sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản trong giai đoạn phục hồi chậm, phản ánh đúng năng lực hấp thụ của từng khu vực và tạo thêm thời gian chuẩn bị cơ sở dữ liệu đồng bộ cho bảng giá thống nhất.

Theo Sở, phương án giữ nguyên giá là lựa chọn khả thi hơn, phù hợp cả pháp lý lẫn thực tế. Việc điều chỉnh sâu hoặc ban hành bảng giá mới chỉ nên thực hiện sau khi bộ máy vận hành ổn định và dữ liệu được hoàn thiện trên toàn địa bàn.

Từ 1/7, TP HCM mới gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, mỗi địa phương đã ban hành bảng giá đất chi tiết theo từng tuyến đường, áp dụng đến hết 31/12, gồm Quyết định 79 của TP HCM, Quyết định 63 của Bình Dương và Quyết định 26 của Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND TP HCM thống nhất trong năm nay vẫn áp dụng các bảng giá hiện hành cho đến khi bị thay thế hoặc có chỉ đạo mới.

Kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Việc tiếp tục sử dụng bảng giá cũ đến hết năm nay phù hợp với quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 144 của luật này.

Bảng giá đất là căn cứ để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và là cơ sở xác định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc giữ nguyên bảng giá trong năm 2025 được kỳ vọng góp phần ổn định thị trường bất động sản và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc triển khai chính sách mới.

Phương Uyên