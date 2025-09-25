TP HCM nghiên cứu phạt lao động công ích người vi phạm giao thông

Thành phố giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông, bên cạnh các hình thức xử phạt hiện hành.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm thực hiện theo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sau cuộc họp sơ kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2025.

Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm phù hợp với tình hình mới. Hình thức phạt lao động công ích người vi phạm giao thông là một trong những biện pháp được TP HCM giao nghiên cứu và đề xuất bổ sung trong luật.

Hiện, phạt lao động công ích chưa được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính do chưa có quy định pháp lý cụ thể. Trong khi đó, trên thế giới nhiều nước đã áp dụng biện pháp này như một hình thức phạt thay thế phạt tiền, hoặc song song với phạt tiền. Người vi phạm có thể phải tham gia dọn vệ sinh đường phố, hỗ trợ tại các trung tâm cộng đồng hoặc làm việc tại cơ sở công ích trong thời gian nhất định.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế ở giao lộ Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích, quận Tân Phú cũ. Ảnh: Đình Văn

Cùng với biện pháp trên, Công an TP HCM sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... Thành phố cũng sẽ tập trung rà soát, xử lý bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ lập Đề án "Thành phố an toàn giao thông", với nhiều mục tiêu như: thúc đẩy chuyển đổi từ xe cá nhân sang giao thông công cộng, lên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và phát triển phương tiện xanh.

TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với dân số hơn 14 triệu người, quản lý hơn 13 triệu xe. Theo Sở Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm nay tại TP HCM xảy ra 1.328 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 666 người, bị thương 71 người, phần lớn trên đường bộ.

So với cùng kỳ 2024, số vụ tai nạn ở thành phố giảm 31%, giảm 8% số người chết và giảm 41% số người bị thương. Trên địa bàn thành phố hiện chỉ còn một điểm hay xảy ra tai nạn giao thông là cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức cũ).

Giang Anh