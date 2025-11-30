TP HCM muốn vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

TP HCM đặt mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu đến 2030.

Thông tin được nêu tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ với TP HCM, ngày 29/11.

Hiện TP HCM đứng thứ 110 theo xếp hạng của Tổ chức nghiên cứu và tư vấn quốc tế chuyên về khởi nghiệp Startup Blink (Thụy Sĩ). Mức này tăng 1 bậc so với 2024 và cải thiện "thần tốc" so với lần đầu được xếp hạng năm 2020, ở vị trí 225.

Nhưng so với các thành phố Đông Nam Á khác, TP HCM vẫn xếp sau Singapore (hạng 12), Jakarta (30), Kuala Lumpur (73), Bangkok (81).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết giai đoạn 2025-2030, thành phố đề ra mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Khu trung tâm TP HCM, trục đường Lê Lợi tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM có một số điều kiện để "bứt tốc" trên bảng xếp hạng. Đầu tàu kinh tế sau sáp nhập có hơn 140 trường đại học, học viện, trên 80 cơ sở ươm tạo, không gian sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và 16 trung tâm dữ liệu lớn.

Năm nay, địa phương dành hơn 5.373 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, chiếm 1,84% tổng chi ngân sách, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao (1,5%). Tuy nhiên, tình hình giải ngân hiện mới đạt gần một nửa.

Để vào top 100, TP HCM có kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, lập quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố tính mở rộng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo (SIHUB) ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa phương cũng sẽ đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao cho nghiên cứu AI; xây dựng chính sách cho tài sản số, tiền số...

Tại cuộc gặp, TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm cơ chế đồng đầu tư với Đại học Quốc gia TP HCM để dùng chung hạ tầng và xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ. Thành phố cũng đề xuất chuyển chính sách ưu đãi công nghệ cao từ dựa trên quy mô sang hiệu quả thực tế.

Thành phố cũng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành hướng dẫn về Quỹ phát triển Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Nghị định về công nghiệp công nghệ số và bộ chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Viễn Thông