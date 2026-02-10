TP HCM muốn lập quỹ đầu tư tài sản số tỷ USD

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM cùng nhiều nhà đầu tư như FPT, VinaCapital sẽ phát triển quỹ đầu tư tài sản số lên tới 1 tỷ USD.

Hôm 8/2, Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Liên danh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái và Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ đầu tư Tài sản số TP HCM.

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, với mục tiêu quy mô 1 tỷ USD. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM cho biết Quỹ đầu tư Tài sản số ngoài đầu tư vốn, còn giữ vai trò kiến tạo hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Quỹ sẽ ưu tiên các hạ tầng cốt lõi như sàn giao dịch tài sản mã hóa, thanh toán blockchain tức thời và ví điện tử tích hợp ngân hàng. Đơn vị này cũng chú trọng các công cụ giám sát (RegTech, SupTech) nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp lý.

Các đồng xu biểu trưng của những loại tiền số phổ biến trên thị trường. Ảnh: Reuters

Việc TP HCM nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư chuyên biệt về tài sản số mở ra cơ hội để Việt Nam gia nhập "đường đua" đang bùng nổ toàn cầu. Thiết lập định chế tài chính chuyên biệt cho tài sản số là xu hướng của các quốc gia công nghệ tài chính, nhằm thu hút dòng vốn tìm kiếm hiệu suất cao.

Chẳng hạn, tại Đông Nam Á, Singapore đã tích hợp tài sản số vào chiến lược phát triển quốc gia. Chính phủ nước này không thành lập một quỹ đơn lẻ, mà thông qua các công cụ sẵn có như quỹ đầu tư quốc gia Temasek hay GIC "đổ" hàng tỷ USD vào các hạ tầng blockchain và nền tảng token hóa tài sản thực (RWA).

Tại Trung Đông, Abu Dhabi (UAE) lập quỹ Hub71+ Digital Assets, theo mô hình hợp tác công - tư (PPP), trong đó có sự góp mặt của nhiều "ông lớn", gồm Binance. Quỹ này cung cấp vốn và cơ chế sandbox cho phép thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, với quy mô lên tới 2 tỷ USD.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm với các hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng cũng hướng tới tạo ra "sandbox" cho các dự án tài sản số thử nghiệm.

Tại một tọa đàm cuối 2025, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TP HCM - cho rằng thị trường tài sản số Việt Nam mới được công nhận, nhưng có sẵn nhiều lợi thế để thu hút vốn đầu tư quốc tế. Ông chỉ ra sức hấp dẫn nằm ở chi phí thấp, nhân lực dồi dào và lợi thế của người đi sau trong việc "đi tắt đón đầu".

Tất Đạt