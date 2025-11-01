TP HCM mời người dân góp ý Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Thành phố kêu gọi người dân cả nước đóng góp ý tưởng, nội dung và hình thức của Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Từ nay đến 15/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tiếp nhận ý kiến qua email svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về trụ sở số 164 Đồng Khởi.

Theo sở, Đài tưởng niệm là công trình ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân, thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của TP HCM trong giai đoạn "chưa từng có" của đại dịch.

Khu đất Nhà khách chính phủ, số 1 đường Lý Thái Tổ với nhiều cây xanh bao phủ, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Công trình đồng thời là lời tri ân đối với đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, những người đã cống hiến, sẻ chia, cùng thành phố vượt qua đợt bùng phát nghiêm trọng năm 2021 và phục hồi kinh tế, xã hội. Đây cũng là nhắc nhở về an ninh phi truyền thống và bài học không chủ quan trong phòng dịch.

Đài tưởng niệm là hạng mục trong kế hoạch chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, theo chủ trương của Thường trực Thành ủy. Khu đất rộng 4,3 ha, ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc gia đình chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Sau năm 1975, nơi này được Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, sau đó trụ sở này được thống nhất bàn giao về cho thành phố.

Vị trí khu đất sẽ làm công viên và xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đồ họa: Hoàng Khánh

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Sun Group - đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

TP HCM là nơi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam (ngày 23/1/2020). Năm 2021, dịch bùng phát mạnh khiến thành phố giãn cách suốt 5 tháng, chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và nhân mạng, với hơn 23.000 người tử vong.

Lê Tuyết