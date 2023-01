TP HCM mở 45 điểm tiêm vaccine Covid xuyên Tết ngăn biến chủng mới

Sở Y tế TP HCM tổ chức 45 điểm tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 20 đến 26/1 để đảm bảo người dân đủ miễn dịch, ứng phó biến chủng mới.

Chiều 12/1, đại diện Sở Y tế cho biết các điểm tiêm này ở bệnh viện, trung tâm y tế, đảm bảo công tác tiêm chủng Covid-19 không bị gián đoạn vào kỳ nghỉ Tết. Thông tin được Sở Y tế công bố trong bối cảnh thành phố đã ghi nhận chủng XBB lây lan nhanh và có thể xuất hiện biến chủng phụ nguy hiểm XBB 1.5.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng XBB 1.5 của Omicron. Tuy nhiên, Sở Y tế cảnh báo nhu cầu giao lưu, đi lại, thương mại tăng cao trong dịp Tết nên nguy cơ xâm nhập của chủng phụ là rất lớn. Dự báo năm 2023 có thể xuất hiện những đợt bùng dịch mới.

Theo Sở Y tế, giải pháp tốt nhất để ứng phó với dịch Covid-19 trước nguy cơ lây nhanh, gây bệnh nặng, là chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản trong tình huống xấu nhất. "Duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đóng vai trò quyết định đến an sinh xã hội khi xuất hiện các biến chủng phụ mới, trong khi hiệu quả bảo vệ của vaccine giảm theo thời gian nếu không tiêm nhắc lại đúng liều", đại diện Sở Y tế khuyến cáo.

Tính đến tháng 9/2022, TP HCM đã phủ vaccine 98,7% cộng đồng. Sở Y tế kêu gọi người dân duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách tiêm vaccine mũi nhắc lại hoặc bổ sung.

Người dân TP HCM tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 6/2021 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thời điểm dịch bắt đầu bùng phát mạnh ở thành phố. Ảnh: Hữu Khoa

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác kiểm dịch ở cửa khẩu, giám sát người nhập cảnh từ vùng đang có dịch. Tất cả bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng thu dung điều trị ca Covid-19. Thành phố cũng sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến số 13, lên kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh Covid-19.

XBB và biến chủng XBB 1.5 được xem là hai chủng phụ của Omicron nguy hiểm nhất hiện nay do đặc tính lây lan nhanh hơn tất cả chủng khác từ trước đến nay. Hai chủng này đã lan hơn 70 nước trong vòng vài tháng qua, đang chiếm ưu thế ở nhiều vùng tại Mỹ. Hiện chưa rõ độc lực, tỷ lệ nặng và tử vong của hai biến chủng này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các loại vaccine đã được cấp phép vẫn có hiệu quả với những biến chủng phụ, ngăn ca nặng và tử vong. WHO khuyến cáo các nước tăng cường phòng chống dịch, thúc đẩy tiêm vaccine để tăng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Tại Việt Nam, TP HCM và Tây Ninh đều đã ghi nhận ca nhiễm XBB. Trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa sau Covid và làn sóng người di chuyển cao trong dịp nghỉ Tết, Bộ Y tế yêu cầu giám sát người nhập cảnh từ cửa khẩu, bệnh viện, trong cộng đồng... để phát hiện sớm ca nhiễm, ca nghi nhiễm, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và giải trình tự gene virus tìm biến chủng mới.

Mỹ Ý