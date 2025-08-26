TP HCM mở rộng khám sức khỏe miễn phí cho người từ 60 tuổi

TP HCM tiếp tục triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, mở rộng phạm vi sau khi hợp nhất, bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo kế hoạch UBND thành phố vừa ban hành, từ nay đến cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, tất cả người từ 60 tuổi trở lên sẽ được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần bằng nguồn kinh phí ngân sách. Chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia có ít nhất 80% người cao tuổi được khám hàng năm, được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

Lấy máu xét nghiệm khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại TP HCM. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Trước đó, TP HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn bộ người cao tuổi (không phân biệt thường trú hay tạm trú) từ đầu năm 2024, sau khi thí điểm ở một số xã phường vào cuối năm 2023. Qua hai năm, ngành y tế đã khám hơn 526.000 người và phát hiện hơn 49.000 người bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết, chiếm 15%. Tăng huyết áp được coi là "kẻ giết người thầm lặng", nguyên nhân gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận nếu không được kiểm soát lâu dài.

TP HCM hiện là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước, với 10,5% dân số trên 60 tuổi. Trong khi đó, tỷ suất sinh chỉ đạt 1,43 - thấp nhất cả nước. Mức sinh thấp cộng với già hóa nhanh đang tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội, y tế và phúc lợi.

Lê Phương