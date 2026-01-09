TP HCM lấy 9 khu 'đất vàng' làm công viên, vườn hoa dịp Tết

Các khu đất ở quận 1, 3 cũ sẽ được mở rào chắn để làm vườn hoa, công viên tạm dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Những vị trí được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM rà soát, đề xuất làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết gồm: khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng 14.400 m2, nằm ở 4 mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần - nơi làm dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng, ở quận 3 cũ, được đề xuất làm vườn hoa phục vụ Tết. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiếp đến là vị trí ở số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba tuyến phố lớn Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Pasteur, rộng 9.000 m2; khu tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Trung Trực – Lê Lợi (tòa nhà SJC), rộng gần 4.000 m2.

Ngoài ra còn có khu đất tại: số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn; 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; 2-4-6 Hai Bà Trưng và 8-12 Lê Duẩn, đều thuộc phường Sài Gòn; 152 Trần Phú, phường Chợ Quán.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, các khu đất trên có vị trí đắc địa, diện tích lớn nhưng đang quây rào chờ dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư. Một vài vị trí đang được khai thác cho thuê một phần.

Ngoài tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng cách làm này còn tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ngoài sử dụng 9 khu đất nói trên, dịp Tết năm nay, TP HCM chỉnh trang đại lộ Lê Lợi, chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ...

Lê Tuyết