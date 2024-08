TP HCM lập tổ ứng cứu sự cố trên cầu Phú Mỹ

Tổ phản ứng nhanh gồm nhiều đơn vị liên tục cập nhật tình hình giao thông, lên phương án xử lý sự cố trên cầu Phú Mỹ hạn chế ùn tắc, tai nạn.

Đây là một trong những giải pháp vừa được Sở Giao thông Vận tải TP HCM đưa ra nhằm đảm bảo an toàn sau vụ xe tải tông liên hoàn 7 ôtô trên cầu Phú Mỹ cách đây hơn một tuần. Thành phố đã có một tổ phản ứng nhanh cho khu vực chung phía Nam.

Hiện trường vụ tai nạn ở đoạn dốc cầu Phú Mỹ, ngày 8/8. Ảnh: Đình Văn

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC - nhà đầu tư) cho biết thành viên trong tổ sẽ thường xuyên rà soát tình hình giao thông cũng như phản ánh của người dân và trao đổi thông tin qua nhóm chát. Thành viên của nhóm như CSGT, đơn vị quản lý hạ tầng, nhà đầu tư BOT... sẽ chủ động phương án hoặc phối hợp giải quyết sự số, cứu hộ.

Ngoài biện pháp trên, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị công ty PMC cào bóc, sửa chữa mặt đường dẫn cầu phía TP Thủ Đức nhằm đảm bảo an toàn. Các đơn vị sẽ khảo sát thêm nhằm để xuất lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, camera kiểm tra tốc độ tại khu vực cầu.

Hướng tuyến cầu Phú Mỹ. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cầu Phú Mỹ dài hơn 2 km, thông xe năm 2009 với mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Công trình được thiết kế dây văng, tĩnh không 45 m - cao nhất trong các cầu ở TP HCM, độ dốc khoảng 5%. Cầu nằm trên tuyến Vành đai 2, kết nối các đường Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công ra vào cảng Cát Lái, Phú Hữu nên mật độ xe rất đông. Mỗi ngày, bình quân có gần 30.000 lượt ôtô qua cầu, đa phần là xe trọng tải lớn.

Trước đó, chiều 8/8, xe tải do Trịnh Tiến Dũng, 35 tuổi, điều khiển, khi đổ cầu Phú Mỹ gây tai nạn liên hoàn với 7 ôtô. Cơ quan chức năng xác định sự cố do ôtô chở vượt 50% khối lượng cho phép, tài xế bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Gia Minh