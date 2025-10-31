TP HCM lắp thang máy ở 7 cầu đi bộ metro Bến Thành - Suối Tiên

8 thang máy sẽ được lắp đặt ở 7 cầu đi bộ nối vào ga trên cao metro Bến Thành - Suối Tiên với kinh phí hơn 53 tỷ đồng, giúp người dân thuận tiện tiếp cận tàu điện.

Dự án vừa được Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt với tiến độ thực hiện trong năm nay. Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR - chủ đầu tư) cũng đã lên kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm thi công lắp đặt.

Hệ thống gồm 8 thang máy, tải trọng mỗi thang 1.000 kg, được bố trí tại 7 cầu bộ hành nối vào các nhà ga trên cao của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Trong đó, ngoài cầu bộ hành dẫn vào ga An Phú có hai thang, các ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia, mỗi vị trí sẽ được lắp đặt một thang.

Cầu đi bộ ở ga An Phú của truyến metro sẽ được lắp đặt hai thang máy. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài hạng mục chính, dự án còn bao gồm xây dựng các lối đi bộ kết hợp lan can, mái che nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân đi lại. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát, âm thanh thông báo cùng các thiết bị hỗ trợ cũng được lắp đặt đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 53,4 tỷ đồng, từ ngân sách TP HCM.

Metro Bến Thành - Suối Tiên có ba ga ngầm, 11 ga trên cao. Ngoài thang bộ, bên trong nhiều nhà ga đã được lắp thang máy, thang cuốn phục vụ khách. Việc bổ sung thêm thang máy tại các cầu bộ hành bên ngoài nhằm tăng tiện ích cho người dân đi lại, nhất là người lớn tuổi, trẻ em, khuyết tật, phụ nữ mang thai... Ngoài 7 nhà ga nêu trên, một số ga trên cao khác không được lắp thang máy ở cầu đi bộ do kết nối đã tương đối thuận lợi.

Vị trí 14 nhà ga Metro số 1 và cầu đi bộ kết nối. Đồ họa: Khánh Hoàng

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác từ tháng 12/2024, lượng khách sử dụng tuyến metro này rất lớn, bình quân mỗi ngày có hơn 52.000 lượt người sử dụng.

Giang Anh