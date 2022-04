TP HCM lắp gần 50 camera phạt nguội ở quốc lộ 1

Gần 50 camera độ phân giải cao giúp lực lượng CSGT giám sát hoạt động vận tải, xử phạt vi phạm giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố.

Ngày 16/4, hệ thống camera giám sát do Cục CSGT (Bộ Công an) đầu tư lắp đặt được bàn giao cho Phòng CSGT TP HCM vận hành. Vị trí lắp đặt hệ thống thuộc địa bàn quản lý của 8 đội CSGT gồm: Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Tân Túc, kéo dài trên khoảng 45 km quốc lộ 1, từ TP Thủ Đức đến huyện Bình Chánh.

CSGT đang giải quyết điểm ùn tắc trên quốc lộ 1 đoạn chạy qua TP HCM, năm 2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT TP HCM, camera sẽ ghi nhận hình ảnh xe vi phạm giao thông với độ chính xác cao, đảm bảo các yếu tố pháp lý. Sau khi có dữ liệu từ camera, Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (thuộc PC08) sẽ lập hồ sơ gửi về chủ xe để xử phạt.

"Việc này tương tự như xử phạt qua hình ảnh tại các tuyến đường trong TP HCM mà đơn vị đã làm trước đó", thượng tá Bình nói.

Quốc lộ 1 đoạn đi qua TP HCM là tuyến đường cửa ngõ, huyết mạch, đông xe, nhất là ôtô chở hàng hóa từ khu vực Đông Nam Bộ xuống miền Tây, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.

Theo thống kê của phòng CSGT TP HCM, trong năm 2021 đã trích xuất lỗi vi phạm từ camera hơn 110.000 trường hợp ở thành phố. Hơn 25.000 trường hợp đóng phạt, số còn lại chưa chấp hành; số tiền phạt gần 29 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm nay, hệ thống camera ghi nhận 19.500 vi phạm, chủ yếu lỗi dừng đỗ không đúng quy định, tốc độ, không chấp hành biển báo, tín hiệu đèn...

Năm ngoái, Sở Giao thông Vận tải TP HCM xây dựng hệ thống camera giám sát, phần mềm để "phạt nguội" trên 30 tuyến đường, tại 180 điểm với vốn đầu tư 454 tỷ đồng. Hệ thống này có các chức năng chính: giám sát xe vượt đèn đỏ; chạy quá tốc độ; đi sai làn đường, ngược chiều, đi vào đường cấm, giờ cấm; xe dừng đỗ không đúng quy đinh; xe vi phạm tải trọng.

Đầu năm nay, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM) triển khai hệ thống bảng điện tử lắp đặt tại 8 điểm bắn tốc độ trên nhiều tuyến đường, hiển thị thông tin biển số, vận tốc xe vi phạm, nhằm cảnh báo tài xế.

Đình Văn