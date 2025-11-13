TP HCM làm hai đường gom giảm ùn tắc khu vực cầu Kênh Tẻ

Đường gom đầu cầu Kênh Tẻ được xây dựng nối tuyến Trần Xuân Soạn và Nguyễn Hữu Thọ giúp người dân thuận tiện đi lại trên trục huyết mạch cửa ngõ phía Nam.

Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM), đây là gói thầu số 9 thuộc dự án tăng cường năng lực khai thác và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hạng mục chính gồm hai đường gom song song, nằm hai bên đầu cầu Kênh Tẻ (phía quận 7 cũ), kết nối đường Trần Xuân Soạn đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Ngô Thị Bì. Tổng mức đầu tư gần 52 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Hai bên hông đầu cầu Kênh Tẻ phía quận 7 (cũ) đang được dọn dẹp mặt bằng để thi công, ngày 12/11. Ảnh: Giang Anh

Mỗi đường gom rộng khoảng 5 m, trong đó một bên dài 750 m, bên còn lại 425 m. Công trình được thi công trên phần đất đã giải tỏa, không phải di dời nhà dân. Hiện, nhà thầu đã dọn dẹp mặt bằng, huy động thiết bị, vật tư để thi công các hạng mục chính, dự kiến hoàn thành ngày 8/3/2026.

Theo Trung tâm, khi hoàn thành, hai tuyến gom sẽ tăng năng lực khai thác cho trục Trần Xuân Soạn - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tạo lối đi thuận tiện cho người dân sống ven kênh Tẻ di chuyển về hướng Nhà Bè (cũ) hoặc vào trung tâm TP HCM, thay vì phải qua các hẻm nhỏ, góp phần giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Một đoạn mặt bằng đã được dọn sạch bên đường Nguyễn Hữu Thọ để chuẩn bị thi công hạng mục chính, ngày 12/11. Ảnh: Giang Anh

Cầu Kênh Tẻ, nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ kết nối quận 7 và 4 (cũ), là một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng của khu nam, thường xuyên kẹt xe giờ cao điểm. Để giảm áp lực khu vực này, TP HCM sắp khởi công dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, tổng chiều dài khoảng 5 km, vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, kết nối quận 7, 4 và 1. Dự án dự kiến hoàn thành quý IV/2027.

Ngoài ra, thành phố đang nghiên cứu triển khai các dự án lớn khác ở khu Nam như: mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (vốn gần 3.000 tỷ đồng) và nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết ven kênh Tẻ (hơn 5.600 tỷ đồng), hướng tới đồng bộ hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực.

Giang Anh