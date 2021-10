TP HCM kỳ vọng thu hơn 21.000 tỷ đồng từ đất

Ba tháng cuối năm, ngân sách TP HCM sẽ có thêm hơn 21.000 tỷ đồng nếu đẩy nhanh thủ tục bán đấu giá các khu đất, theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Thông tin được Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Phạm Thị Hồng Hà nói tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm chiều 19/10, khi đề cập các giải pháp mang lại nguồn thu, bảo đảm nhiệm vụ ngân sách của thành phố.

Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Phạm Thị Hồng Hà báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Theo bà Hà, sau 9 tháng đầu năm, TP HCM thu đạt gần 75% ngân sách (hơn 271.600 tỷ đồng). Ảnh hưởng Covid-19 và việc giãn cách xã hội, số thu tháng 8-9 bị giảm khá sâu so với cùng kỳ. Việc này đặt ra nhiệm vụ khá nặng nề về thu ngân sách cho thành phố trong 3 tháng tới.

"Tuy nhiên, với kết quả khả quan đạt được thời gian gần đây cùng với Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng dịch bệnh, 3 tháng tới sẽ là tiền đề để thành phố tự tin và lạc quan hơn trong nhiệm vụ thu ngân sách", bà Hà nói.

Theo bà Hà, ngành Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thực hiện các khoản thu chủ động cho ngân sách địa phương rất lớn. Hiện còn 13 dự án có thể giao đất thu tiền trong năm nay, trong đó 4 khu đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, có thể sớm đấu giá để thu tiền.

"Toàn bộ khoản thu từ đất này ngân sách địa phương được giữ lại 100%. Theo tính toán, giá khởi điểm là hơn 21.000 tỷ đồng. Nếu đẩy nhanh thủ tục để bán đầu giá sớm, có thể thu được khoản này sớm nhất trong năm nay", bà Hà nói.

Ngoài các biện pháp dài hạn, lãnh đạo Sở Tài chính thành phố cũng đề nghị Cục thuế và Hải quan thành phố - hai cơ quan quản lý thu nội địa, xuất nhập khẩu đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giúp thu ngân sách hiệu quả hơn.

Đối với nhà đất công, bà Hà cho biết sau khi Ban chỉ đạo 167 rà soát hiện còn 70 địa chỉ nhà, đất công có phương án bán đấu giá. Số đất này đang nằm ở các quận huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị liên quan cần rà soát lại để có phương án giúp tăng thu cho thành phố.

TP HCM đang đấu giá một số khu đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Một góc khu đô thị năm 2018. Ảnh: Hữu Khoa

Liên quan quản lý về chi, bà Hà cho biết thời gian qua, thành phố đã tiết kiệm gần 1.400 tỷ đồng chi thường xuyên. Do đó các quận huyện và sở ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện "tuyệt đối tiết kiệm" các khoản chi thường xuyên, công tác phí, hội nghị... để tập trung cho phòng chống dịch và các nhiệm vụ khác.

Trước đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, dù bị tác động sâu sắc bởi dịch Covid-19, song 9 tháng đầu năm thành phố có một số điểm sáng. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 75% dự toán, tăng 7,96% so với cùng kỳ 2020. Các dịch vụ ngân hàng đều duy trì hoạt động và tăng trưởng. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm ngoái. Giá trị sản xuất tại Khu công nghệ cao ước đạt 16,2 tỷ USD, tăng 12,51% so với cùng kỳ...

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình cho biết sau 18 ngày thực hiện Chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh biện pháp phòng chống Covid-19, số ca mắc mới giảm 5 lần so với đỉnh dịch, số ca tử vong giảm còn 2 con số. Các chốt chặn nội thành được dỡ bỏ. Công an thành phố đang xem xét gỡ 51 chốt ở địa bàn giáp ranh với các địa phương, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động.

Bên cạnh đó, theo ông Bình, tình hình kinh tế được cải thiện, số doanh nghiệp mở cửa có xu hướng tăng nhanh. Ngành du lịch đã xây dựng kế hoạch phục hồi. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các nhóm hỗ trợ, vận động quỹ phòng, chống Covid-19, hỗ trợ túi an sinh cho người dân.

Hữu Công