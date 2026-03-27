TP HCM kiến nghị ưu tiên cung cấp điện mùa khô

Lo nguy cơ thiếu điện trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10%, TP HCM kiến nghị ưu tiên cung cấp điện trong cao điểm mùa khô.

UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) ưu tiên cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo cơ quan này, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu dùng điện tăng cao, việc đảm bảo cung ứng điện ổn định cho địa phương là cấp thiết.

Năm nay, đầu tàu kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, nên dự kiến phụ tải tăng cao. Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết công suất cực đại năm 2026 dự báo ở mức 9.556 MW theo kịch bản cơ sở và có thể lên đến 10.059 MW trong kịch bản tăng cao.

Ngành điện Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp như nâng cấp lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, xây dựng phương án vận hành linh hoạt và vận động người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm.

Tuy nhiên, theo tính toán của NSMO, trong kịch bản tăng trưởng cao, hệ thống điện vẫn có thể thiếu hụt khoảng 354 MW vào cao điểm buổi tối (17h –20h). Đặc biệt, trong kịch bản cực đoan, mức thiếu hụt có thể lên tới 723 - 1.226 MW.

Vì vậy, UBND TP HCM kiến nghị Trung ương xem xét ưu tiên nguồn điện, hạn chế tối đa việc cắt giảm công suất, nhất là trong giờ cao điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Năm 2025, tăng trưởng GRDP TP HCM đạt 8,3%. Thống kê TP HCM cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn hai tháng đầu 2026 duy trì đà tăng tích cực, đạt 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ đạo, tăng 16,4%.

Dỹ Tùng