TP HCM kiến nghị bổ sung quy định trạm sạc xe điện ở chung cư

Sở Xây dựng đề xuất bổ sung quy định quản lý nhà chung cư để giải quyết nhu cầu trạm sạc xe điện, tránh phát sinh tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân.

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP HCM cho biết việc thiết kế và xây dựng chung cư hiện dựa trên quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD. Tuy vậy, bộ quy chuẩn này chưa đề cập nội dung liên quan trạm hoặc trụ sạc xe điện, như không gian bố trí trong tầng hầm, bãi xe; yêu cầu thông gió, thoát khói; khoảng cách an toàn với xe dùng xăng, dầu hay hệ thống dây dẫn.

Quy chuẩn chỉ nêu chung về khu vực để xe, chưa xác định vị trí, số lượng trạm, trụ sạc. Ngoài ra, chưa có tiêu chuẩn PCCC riêng cho thiết bị sạc và xe điện đặt trong nhà chung cư, đặc biệt với nguy cơ cháy nổ pin lithium-ion ở tầng hầm kín. Điều này gây vướng mắc khi thẩm định thiết kế, nghiệm thu hoặc xử lý đề xuất lắp đặt bổ sung.

Bãi xe ở một chung cư tại TP Thủ Đức (cũ) chưa có vị trí dành cho sạc xe điện, ngày 30/11. Ảnh: Giang Anh

Trước nhu cầu sử dụng xe điện tăng nhanh, Sở đề nghị cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm định, như IEC 61851, IEC 62196, NFPA 70. Cơ quan này cũng kiến nghị ban hành tiêu chuẩn riêng cho trạm, trụ sạc trong mọi loại công trình, từ chung cư đến bãi xe ngoài trời.

Để hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân, Sở đề xuất bổ sung quy chế quản lý nhà chung cư các quy định liên quan sửa chữa, cải tạo, thay đổi thiết kế bên trong, bao gồm việc lắp thêm trạm, trụ sạc.

Ngoài phạm vi nhà ở, TP HCM đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xây mới hoặc bổ sung trạm sạc tại các công trình khác, liên quan đến mục đích sử dụng đất, quy hoạch... Đồng thời, Sở kiến nghị sửa Luật Xây dựng theo hướng miễn giấy phép cho hạng mục trạm sạc, xem đây là thiết bị lắp trong công trình, miễn không ảnh hưởng kết cấu, đảm bảo an toàn PCCC và môi trường.

Thời gian qua, không chỉ TP HCM mà nhiều địa phương cũng phát sinh tranh cãi giữa cư dân và ban quản lý về sạc xe điện trong chung cư do lo ngại cháy nổ.

TP HCM hiện quản lý hơn 39.500 ôtô điện, gần 87.000 xe máy điện. Bên ngoài chung cư, thành phố có khoảng 1.000 trạm sạc; riêng V-Green vận hành khoảng 900 trạm với hơn 9.400 trụ và 14.700 cổng sạc; mạng lưới đổi pin của Selex Motors có khoảng 50 điểm.

Thời gian tới, thành phố định hướng phát triển mạnh hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện và lắp thêm tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh tại các vị trí trọng điểm, nhằm rút ngắn thời gian tiếp năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh.

