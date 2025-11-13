TP HCM kêu gọi hiến máu khi kho dự trữ giảm 50%

Kho máu TP HCM đang giảm còn 50% so với mức an toàn, Bệnh viện Truyền máu Huyết học kêu gọi người dân tham gia hiến máu để đảm bảo nguồn cung cho cấp cứu và điều trị.

Ngày 13/11, TS.BS Nguyễn Phương Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, cho biết kho máu của bệnh viện hiện chỉ còn khoảng 6.000 túi, trong khi mức an toàn cần đạt 10.000-12.000 túi. Lượng máu dự trữ giảm do nhiều yếu tố cộng hưởng: nhu cầu điều trị tăng, bệnh viện phải chi viện các nơi, một số đơn vị hiến máu hủy lịch vào phút chót, thời tiết mưa gió làm giảm lượng người tham gia, trong khi hệ thống vận động hiến máu ở khối địa phương sau sáp nhập vẫn đang hoàn thiện.

Cụ thể, năm nay lượng máu cấp phát của bệnh viện tăng hơn 26.700 túi, tương đương 9,5% so với năm ngoái. 6 tháng cuối năm, lượng túi máu cấp phát trung bình mỗi tháng tăng 18,5% so với 6 tháng đầu năm. Dự kiến hai tháng cuối năm, nhu cầu có thể lên đến 30.000 túi mỗi tháng.

Từ tháng 7 đến tháng 10, bệnh viện đã hỗ trợ các tỉnh Tây Nam Bộ tổng cộng 51.000 túi máu, chiếm 20% lượng cấp phát trong 10 tháng qua, do nhiều địa phương chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu truyền máu. Trong khi đó, tháng 10, lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 26.597 túi, tương đương 86,4% kế hoạch. Nhiều tua hiến máu bị hủy cận ngày hoặc không đạt chỉ tiêu đăng ký, giảm 25-30% so với kế hoạch ban đầu.

Theo bác sĩ Liên, thành phố vẫn đang đảm bảo cung cấp máu cho các bệnh viện, song nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc cấp phát máu, nhất là dịp cuối năm - giai đoạn nhu cầu truyền máu tăng cao. TP HCM cần trung bình 800-1.000 đơn vị máu mỗi ngày cho bệnh nhân cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh mạn tính như tan máu bẩm sinh, suy tủy, ung thư máu... Dữ liệu theo dõi trong tháng trước cho thấy, lượng máu cấp phát thường xuyên vượt lượng máu nhập kho, có thời điểm chênh lệch lớn, phản ánh nguy cơ kho máu sụt giảm dần, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cứu chữa bệnh nhân.

"Chỉ cần 30 phút hiến máu, mỗi người có thể giúp cứu sống ba bệnh nhân", bác sĩ Liên nói, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hiến máu - "dòng sự sống" của thành phố hơn 14 triệu dân.

Hiến máu tình nguyện tại TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người dân có thể hiến máu tại các điểm cố định của TP HCM, gồm Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM (118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) và điểm vệ tinh tại 24 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo (106 Thiên Phước, phường Tân Hòa) và điểm vệ tinh tại 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ.

Các điểm này hoạt động từ thứ Hai đến Chủ nhật, buổi sáng 7-11h, buổi chiều 13-16h30. Dự kiến trong tuần sau, các điểm hiến cố định sẽ được mở rộng khung giờ hiến máu, khuyến khích người dân tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến hiến. Người hiến máu đủ điều kiện sức khỏe sẽ được kiểm tra, xét nghiệm miễn phí và cấp giấy chứng nhận bồi hoàn máu khi cần truyền.

Để đăng ký hiến máu cá nhân hoặc theo nhóm, người dân và các đơn vị có thể liên hệ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, 118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, hotline 0919 660 010, website giotmauvang.org.vn.

Lê Phương