Thiếu máu truyền, bệnh viện ở miền Tây hoãn mổ để ưu tiên cấp cứu

Lượng máu được Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận giảm 70%, không đủ cung cấp cho 74 bệnh viện ở miền Tây dẫn đến khan hiếm máu điều trị, phải hoãn mổ ca không gấp để ưu tiên cấp cứu.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ là đầu mối cung cấp máu điều trị bệnh nhân cho 74 bệnh viện trong khu vực. Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, cho biết bình quân hàng tháng nơi đây tiếp nhận khoảng 14.000-15.000 đơn vị máu và chế phẩm máu sau đó phân phối đến các bệnh viện trong khu vực. Hai tháng qua nguồn máu hiến tình nguyện giảm, bệnh viện chỉ tiếp nhận được khoảng 5.000 đơn vị máu. Kho máu của bệnh viện nhiều lúc cạn dưới mức cho phép, chỉ còn khoảng 800 đơn vị, xe cấp cứu của các bệnh viện đến lấy máu phải xếp hàng chờ nhiều giờ mới có.

Các bệnh viện gặp nhiều khó khăn khi cần truyền máu cứu chữa bệnh nhân. Một số bệnh viện tuyến dưới phải chuyển thẳng bệnh nhân đến bệnh viện Huyết học để truyền máu. Còn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã yêu cầu các khoa, phòng sử dụng máu tiết kiệm. "Bệnh viện đặc biệt ưu tiên cho những ca cấp cứu, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, còn bệnh nhân phẫu thuật theo chương trình (tức cuộc mổ được lên lịch) phải tạm thời trì hoãn do thiếu nguồn máu", bác sĩ Lê Hoàng Phúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trung bình mỗi tuần cần 700-800 đơn vị máu. Nguồn cung chủ yếu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, tuy nhiên mấy tháng qua chỉ được khoảng 20% so với nhu cầu thực tế. Hiện kho máu tại bệnh viện Trung ương Cần Thơ chỉ còn hơn 400 đơn vị, tạm đủ dùng cho 4-5 ngày tới nên bệnh viện rất tiết kiệm.

Đơn vị đã đề nghị Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp thêm nguồn máu nhưng chỉ được rất ít. "Nếu tình trạng này còn kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chăm sóc, điều trị của bệnh viện và sức khỏe của bệnh nhân", bác sĩ Phúc lo lắng.

Tuần trước Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM cũng thông báo hết máu dự trữ, trong khi bệnh viện này chịu trách nhiệm điều phối máu cho các bệnh viện ở phía Nam.

Một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ được ưu tiên truyền máu. Ảnh: An Bình

Trong bối cảnh này, nhiều bệnh nhân nhập viện này nhiều ngày vẫn chưa có máu để truyền. Bà Nguyễn Kim Chung, 61 tuổi, bệnh thiếu tiểu cầu, khoảng 2-3 tuần một lần từ tỉnh An Giang đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Cần Thơ truyền máu, mỗi lần truyền hai đơn vị máu nhóm A. Lần này bà nhập viện ba ngày vẫn chưa được truyền. "Bác sĩ bảo chịu khó chờ vì chưa có máu, trong khi cơ thể tôi cảm thấy ngày càng mệt mỏi, suy yếu", bà Chung nói.

Còn anh Trương Thanh Phước, 35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, bị suy tụy gần 5 năm, truyền máu hai lần mỗi tháng. "Nhập viện bốn ngày rồi, bác sĩ báo vẫn chưa có máu nhóm AB để truyền cho tôi", anh Phước cho biết ngày 13/8, thêm rằng bác sĩ động viên anh tiếp tục chờ nhưng chưa biết đến khi nào. "Tôi cảm thấy rất lo lắng", anh Phước nói thêm.

Nhiều kệ đựng máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ trống hoác do đã sử dụng gần hết lượng dự trữ. Ảnh: An Bình

Nguyên nhân thiếu máu, theo bác sĩ Phú, có thể do mấy tháng gần đây các địa phương tất bật chuẩn bị cho công cuộc sắp xếp, sáp nhập. Vì thế các đơn vị, tổ chức đoàn thể ở cơ sở cần thời gian củng cố, kiện toàn nên chưa có nhiều hoạt động kêu gọi hiến máu tình nguyện như trước.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phải sửa chữa, nâng cấp phòng hiến máu và chủ động thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội kêu gọi người dân, sinh viên, cán bộ nhân viên hiến máu tình nguyện. Nhờ đó lượng máu tiếp nhận tăng thêm, ngày nhận nhiều thì 50-60 đơn vị máu song chỉ là giải pháp "chữa cháy" tạm thời.

Trước tình trạng này, UBND TP Cần Thơ giao Hội Chữ thập đỏ thành phố tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, phù hợp mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, hoàn thành trước ngày 30/8. Đơn vị này cũng xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp kêu gọi hiến máu tình nguyện trong 6 tháng cuối năm.

An Bình