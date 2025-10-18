TP HCM hợp tác sàn Nasdaq phát triển trung tâm tài chính

Sở Tài chính TP HCM ký ghi nhớ hợp tác với sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) về phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ký kết diễn ra tại New York hôm 17/10. Theo thỏa thuận, TP HCM và Nasdaq sẽ hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, sàn Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ công nghệ và dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng và vận hành trung tâm tài chính; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon. Đồng thời, sàn cũng tăng kết nối cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế.

Để triển khai, hai bên sẽ thành lập nhóm công tác chung, họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm. Sau khi Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM thành lập, cơ quan này sẽ thay Sở Tài chính để duy trì hợp tác.

Bảng chào mừng ký kết hợp tác giữa TP HCM và Nasdaq tại Quảng trường Thời đại, New York hôm 17/10. Ảnh: UBND TP HCM

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Tesla, Amazon, Meta. Sàn cung cấp các dịch vụ và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ huy động vốn, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng phạm vi toàn cầu.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại TP HCM và Đà Nẵng vào ngày 27/6, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh.

Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm tài chính TP HCM đi vào vận hành năm nay và hoàn thành trong 5 năm. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp và điều phối triển khai các chính sách và sáng kiến liên quan đến việc hình thành trung tâm này. Hiện TP HCM xếp hạng 95 về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) còn New York đứng đầu thế giới.

Hôm 16/10, tại "Diễn đàn Mùa thu TP HCM - Mỹ 2025" ở San Francisco, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết địa phương định hướng đến năm 2045 thành "siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á", là trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển khu vực.

Giáo sư Trần Ngọc Anh tại Đại học Indiana, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia cho Nghị quyết 57 đánh giá đầu tàu kinh tế sau sáp nhập đang bước tới giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội mới.

Trong đó, trung tâm tài chính được xem là hạt nhân của siêu đô thị, không chỉ tập trung dòng vốn mà còn là nền tảng của quản trị dữ liệu, niềm tin và đổi mới sáng tạo, giúp Thành phố thành "trái tim tài chính" của phía Nam.

Ông đề xuất Thành phố tăng cường hợp tác với các trung tâm quốc tế New York, Bloomington FinTech Hub (Mỹ) và Singapore để học hỏi mô hình vận hành, giám sát và khởi nghiệp tài chính số.

Bà Christina Bui, Phó Chủ tịch điều hành Công ty Robert Half, Đối tác Quỹ Cailan đã đầu tư và kinh doanh tại TP HCM đánh giá cao nỗ lực hình thành trung tâm tài chính, cho rằng đây là thời điểm doanh nghiệp Mỹ nên hiện diện sớm để nắm bắt làn sóng tăng trưởng.

Tại Diễn đàn, 5 ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và triển khai dự án đã được ký kết. Trong đó, Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Bang Arizona hợp tác về vi mạch bán dẫn, AI, y học, công nghệ sức khỏe, khoa học và đổi mới sáng tạo. Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) cấp chứng nhận điểu chỉnh đăng ký đầu tư lĩnh vực hàng không vũ trụ, thiết bị y tế cấy ghép vào cơ thể con người cho TJ Aerospace.

SHTP đồng thời hợp tác với Tập đoàn Evolution phát triển dự án Trung tâm dữ liệu vốn đầu tư 500 triệu USD. Hai hãng chip AMD và Intel cũng thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ khu trong hoạt động đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn.

Viễn Thông