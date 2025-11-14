TP HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.800 tỷ đồng làm cao tốc đi Mộc Bài

Thành phố hỗ trợ 1.806 tỷ đồng để tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Nghị quyết sử dụng ngân sách hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng được các đại biểu HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 14/11. Kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách của TP HCM.

Cao tốc TP HCM - Mộc Bài dài 51 km, gồm 24,7 km qua TP HCM và 26,3 km qua Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng. Đây là tuyến kết nối TP HCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thiết kế cao tốc TP HCM - Mộc Bài, đoạn qua nút giao với đường tỉnh ĐT.787B. Ảnh: Tedi South

Dự án gồm 4 dự án thành phần, trong đó thành phần 4 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư ban đầu 1.504 tỷ đồng, sau rà soát tăng lên 3.749 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 263 ha. Tây Ninh đã công khai phương án bồi thường nhưng chưa thể chi trả do chi phí tăng thêm hơn 2.200 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực của tỉnh hạn chế nên Tây Ninh đề nghị TP HCM hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng, phần còn lại tỉnh tự cân đối hơn 430 tỷ đồng, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Đồ họa: Khánh Hoàng

UBND TP HCM đánh giá cao tốc TP HCM - Mộc Bài là công trình giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của TP HCM, Tây Ninh và toàn vùng Đông Nam Bộ. Do đó, việc thành phố hỗ trợ nguồn vốn cho Tây Ninh là cần thiết.

Cơ quan thẩm tra của HĐND TP HCM trước đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong liên kết vùng, và việc hỗ trợ Tây Ninh sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

