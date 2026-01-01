TP HCM hỗ trợ 100% phí BHYT cho 6 nhóm từ 2026

Từ ngày 1/1/2026, TP HCM mở rộng diện cấp thẻ BHYT miễn phí, hỗ trợ 100% mức đóng cho 6 nhóm gồm trẻ em, người nghèo, người cao tuổi sống đơn thân.

Theo Nghị quyết 75 được HĐND TP HCM thông qua cuối năm, có hiệu lực từ 1/1/2026, các nhóm được hỗ trợ toàn bộ tiền mua thẻ BHYT gồm người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Chính sách cũng áp dụng với người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo; người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế; người khuyết tật ở mức độ nhẹ.

Theo quy định, các nhóm trên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Một người đồng thời thuộc diện được hỗ trợ theo nhiều chính sách khác nhau, áp dụng nguyên tắc mức cao hơn. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Bệnh nhân khám tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, tháng 11/2025, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết 56 hỗ trợ 100% phí BHYT cho học sinh và người từ 65 đến dưới 75 tuổi, nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân vào năm 2030.

Trên cả nước, từ đầu năm 2026, phạm vi hưởng BHYT được mở rộng, trong đó bổ sung một số nhóm được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Người tham gia BHYT thuộc diện chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số nhóm cần ưu tiên khác được tăng tỷ lệ mức hưởng. Học sinh, sinh viên cũng được tăng hỗ trợ với tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Lê Phương