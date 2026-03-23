TP HCM hạn chế xe qua nhiều đường ở Thủ Thiêm trong ba ngày

Xe bị hạn chế qua nhiều đường ở Khu đô thị Thủ Thiêm từ ngày 23 đến hết 25/3 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, theo Phòng CSGT TP HCM.

Các tuyến hạn chế xe gồm: một phần đường Lương Định Của (từ vòng xoay Trần Não đến giao lộ Lương Định Của - Nguyễn Cơ Thạch); một phần tuyến Trần Não (từ vòng xoay Lương Định Của đến giao lộ Trần Não - đường 14); một phần đường Tố Hữu (từ giao lộ Tố Hữu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu - Lương Định Của); một phần tuyến Trần Bạch Đằng (từ điểm giao R12 đến hết đường Trần Bạch Đằng đoạn khu Dân cư Lan Anh).

Bên cạnh đó, toàn bộ cầu Thủ Thiêm và hai chiều đường Nguyễn Cơ Thạch (từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu) cũng hạn chế xe.

Theo Phòng CSGT TP HCM, tùy tình hình thực tế, thời gian hạn chế xe có thể kết thúc sớm hơn ngày 25/3.

Cầu Thủ Thiêm nối Khu đô thị Thủ Thiêm sang Bình Thạnh cũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong thời gian trên, xe theo hướng cầu Sài Gòn đi hầm Thủ Thiêm có thể theo lộ trình thay thế: cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm. Hoặc: cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - vòng xoay Công trình Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - quay đầu Ký Con - hầm Thủ Thiêm.

Với hướng di chuyển từ trung tâm Thành phố đi Thảo Điền, xe có thể theo lộ trình thay thế: Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - quay đầu Võ Nguyên Giáp (trước Cantavil) - Thảo Điền - Quốc Hương. Hoặc: Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - rẽ phải Trần Não - rẽ trái dạ cầu Sài Gòn - song hành Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Hưởng - Quốc Hương.

Lộ trình khác là hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - Võ Nguyên Giáp - Thảo Điền - Quốc Hương. Hoặc: Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - Võ Nguyên Giáp - Thảo Điền - Quốc Hương.

Với lộ trình thay thế từ nút giao An Phú vào trung tâm thành phố, tài xế có thể theo đường Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm; hoặc Lương Định Của - Lưu Đình Lễ - Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm - Ký Con. Lộ trình khác là nút giao An Phú - Lương Đình Của - Nguyễn Hoàng - Võ Nguyên Giáp - quay đầu Võ Nguyên Giáp - Cầu Sài Gòn -Điện Biên Phủ. Hoặc: nút giao An Phú – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ.

Đối với hướng từ Đồng Nai vào trung tâm TP HCM, xe có thể đi thẳng quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - Đỗ Mười - Phạm Văn Đồng - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ. Hoặc: cầu Đồng Nai – quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm - Võ Văn Kiệt.

Giang Anh