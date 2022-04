TP HCM, Hà Nội có thể mưa lớn tối 30/4

Vùng áp thấp trên Biển Đông hoạt động mạnh, có thể gây mưa to ở TP HCM tối nay. Hà Nội cũng mưa giông do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Trưa 30/4, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ) cho hay, từ chiều nay, TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa to diện rộng, sau đó giảm dần từ ngày mai. Đợt mưa lớn đầu mùa, lượng mưa trên 100 mm như vừa qua được xem là bất thường.

Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức, tối 29/4. Ảnh: Đình Văn

Đêm qua, mưa lớn ở một số tỉnh phía Nam, trong đó TP HCM có hai địa bàn là TP Thủ Đức và huyện Cần Giờ lượng mưa trên 140 mm làm nhiều tuyến đường ngập nặng, nước tràn vào nhà dân, nhiều xe chết máy.

Theo ông Quyết, vào mùa mưa, người dân cần đề phòng ngập úng, tránh đậu xe ở gốc cây to dễ xảy ra tai nạn, chú ý xoáy nước sâu, dễ trượt chân, té ngã và bị cuốn vào cống thoát nước.

21h hôm nay, TP HCM bắn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), sau hơn hai năm ngưng do Covid-19. Thành phố cấm xe ở một số tuyến đường trung tâm từ 18h30 đến 22h30, phục vụ người dân thưởng ngoạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang tràn đến miền Bắc. Từ tối nay đến ngày mai, Hà Nội cũng như miền Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21, vùng núi 16-18 độ C. Hà Nội dao động 20-22 độ, giảm 5-10 độ C so với hôm nay. Mưa duy trì ở miền Bắc hết ngày mai, Bắc Trung Bộ hết ngày 2/5.

Từ sớm mai, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m. Từ chiều mai, bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Đình Văn