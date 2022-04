Mưa lớn, nhiều đường TP HCM, Đồng Nai ngập hơn nửa mét

Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường ở TP HCM và Đồng Nai ngập sâu, ùn tắc tại một số khu vực, tối 29/4.

Người dân lội nước trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức, tối 29/4. Ảnh: Đình Văn

Tại đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TP HCM) nước ngập sâu đến yên xe, hàng loạt phương tiện chết máy. Người dân phải bì bõm lội nước dắt xe tìm chỗ sửa. Một số người khác đưa xe lên chỗ cao rồ ga đẩy nước từ ống xả. Nhiều tài xế tấp ôtô sát lề đường chờ nước rút.

Dắt xe tìm nơi thay bugi, anh Hoàng Tuấn, 26 tuổi, cho biết đang từ chỗ làm ở quận 1 về nhà gần cầu vượt Linh Xuân gặp mưa to, đường ngập, xe bị nước vào. Nhiều tuyến đường gần đó như Đặng Văn Bi, Lã Xuân Oai và khu vực chợ Thủ Đức cũng ngập hơn nửa bánh, ảnh hưởng nhiều nhà dân.

Một số hộ phải dùng tấm gỗ chắn để ngăn nước tràn vào bên trong. "Từ đầu năm tới giờ mới có mưa lớn như vậy. Nhà tôi đã nâng nền cao gần 40 cm nhưng vẫn bị ngập", ông Hưng, ngụ phường Linh Tây nói.

Đường Phạm Văn Đồng hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đình Văn

Mưa lớn cũng gây ngập nhiều đoạn trũng thấp dọc đại lộ Phạm Văn Đồng khiến nhiều người dân trên đường ra bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất về quê gặp nhiều khó khăn. Hàng nghìn ôtô, xe máy xếp hàng dài, nhích từng chút.

Tại Đồng Nai, cơn mưa kéo dài từ chiều đến tối khiến nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa như Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1, 51, Bùi Văn Hòa... ngập sâu hơn nửa mét, nhiều ôtô du lịch chết máy. Một số nhà gần khu vực nước ngập bị nước tràn vào, xe lớn đi qua tạo sóng đánh vào nhà.

Đường Bùi Văn Hòa ngập quá bánh ôtô. Ảnh: Bùi Hiển

Ngoài Biên Hòa, huyện Trảng Bom ở khu vực ngã ba Trị An, khu công nghiệp Sông Mây, thị trấn Trảng Bom... cũng ngập nặng. Nhiều công nhân làm ca đêm về phải bì bõm dắt xe qua đoạn ngập nước do chết máy. Ba ngày trước, TP Biên Hòa và một số khu vực lân cận cũng ngập sâu do mưa.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp và áp thấp trên biển nên mưa lớn ở nhiều tỉnh phía Nam. Một số khu vực có lượng mưa trên 100 mm.

