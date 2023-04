TP HCM đứng thứ 9 thế giới về tốc độ tăng triệu phú

Số triệu phú USD của TP HCM tăng 82% trong thập niên qua, nhanh thứ 9 trong các thành phố thế giới, theo báo cáo của Henley & Partners.

Báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" (The Wealthiest Cities in the World in 2023) do Henley & Partners và New World Wealth công bố mới đây cho biết TP HCM đang có 7.700 người có tài sản trên một triệu USD, 15 người có tài sản từ 100 triệu USD và 3 tỷ phú USD.

Giai đoạn 2012-2022, số lượng triệu phú của TP HCM tăng 82%, tốc độ nhanh thứ 9 trong 97 thành phố mà báo cáo thống kê. "Thành phố này đang nổi lên như một điểm nóng triệu phú lớn tiếp theo của châu Á. Các lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng bao gồm dịch vụ tài chính, dệt may, công nghệ, điện tử, viễn thông, hóa chất và du lịch", báo cáo nhận xét.

Khu trung tâm quận 1, TP HCM tháng 2/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong danh sách chung, TP HCM đứng 67/97 thành phố giàu có nhất thế giới. Báo cáo xét độ giàu có (wealth) là quy mô của cải có thể đầu tư, bao gồm bất động sản, tiền mặt và cổ phần trong công ty của các cư dân sinh sống tại thành phố đó.

"The Wealthiest Cities in the World in 2023" được hãng tư vấn Henley & Partners (Anh) xây dựng từ nguồn dữ liệu cung cấp bởi New World Wealth (Nam Phi). Đây là một công ty tình báo thông tin về sự giàu có, theo dõi xu hướng di chuyển của cải toàn cầu giữa các quốc gia và giữa các thành phố.

Đứng đầu Top 10 thành phố có số triệu phú tăng nhanh nhất thế giới thập niên qua là Hàng Châu (Trung Quốc), tăng 105%. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có tổng cộng 3 thành phố trong danh sách này, tương đương với Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ có 2 đại diện. UAE và Việt Nam có một thành phố vào top mỗi nước.

*Top 10 thành phố tăng số lượng triệu phú nhanh nhất thế giới

Nguồn: Henley & Partners

Trong khi đó, New York (Mỹ) dẫn đầu Top 10 thành phố giàu nhất thế giới với 340.000 người tài sản trên một triệu USD, 724 người tài sản trên 100 triệu USD và 58 tỷ phú USD. Nền kinh tế lớn nhất thế giới có 3 đại diện trong Top này, tương đương Trung Quốc. Trong khi, Nhật Bản, Anh, Singapore, Australia mỗi nước có một thành phố vào danh sách.

Tiến sĩ Juerg Steffen, Giám đốc điều hành của Henley & Partners, cho biết 7 trong số 10 thành phố giàu có nhất thế giới nằm ở các quốc gia tổ chức các chương trình di cư đầu tư chính thức và tích cực khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để đổi lấy quyền cư trú hoặc quyền công dân.

"Quyền sinh sống, làm việc, học tập và đầu tư tại các trung tâm giàu có quốc tế hàng đầu như New York, London, Singapore, Sydney và Hong Kong có thể được đảm bảo nhờ cư trú thông qua đầu tư", ông nêu.

Châu Âu chỉ có một thành phố duy nhất là London (Anh) vào top 10. "Sự thống trị của Mỹ đối với lĩnh vực công nghệ toàn cầu có lẽ một phần đã khiến các thành phố châu Âu thất thế. Ngoài ra, sự trỗi dậy của châu Á có lẽ đã gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn là Mỹ", Andrew Amoils, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại New World Wealth nhận xét trên CNBC.

Viễn Thông