TP HCM dùng AI điều khiển đèn tín hiệu, giảm ùn tắc cửa ngõ

Thành phố sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến cửa ngõ, thay cách vận hành truyền thống, nhằm giảm ùn tắc và tai nạn.

Giải pháp được Sở Xây dựng TP HCM nêu trong công văn gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan. Hiện, công nghệ AI kết hợp mô hình bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) đã được triển khai tại một số nút giao trọng điểm trên trục Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt, đại lộ Phạm Văn Đồng và khu vực Tân Sơn Nhất.

Khác với cách điều hành thủ công mang tính phản ứng - chỉ xử lý khi phát hiện ùn tắc qua camera hoặc cảm biến, hệ thống AI có thể phân tích dữ liệu, mô phỏng diễn biến giao thông trong tương lai gần. Nhờ đó, nguy cơ ùn ứ dây chuyền được nhận diện sớm, giúp cơ quan quản lý chủ động điều tiết trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Quốc lộ 51 đoạn đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Mạnh Khá

Theo kế hoạch, TP HCM sẽ mở rộng ứng dụng tại các tuyến thường xuyên ùn tắc như quốc lộ 13, quốc lộ 51 và trục Mỹ Phước - Tân Vạn. Riêng quốc lộ 51 sẽ được lắp đặt thêm camera trong tháng 4 để tăng giám sát, đảm bảo an toàn giao thông.

Thành phố cũng tiếp tục phát triển hệ thống điều khiển giao thông thông minh theo mạng lưới tại khu trung tâm, hướng tới quản lý khép kín các trục chính gồm Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - Phạm Văn Đồng. Phạm vi triển khai sẽ mở rộng ra các đoạn khác thuộc quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Trong quý II, TP HCM dự kiến thay thế 200 tủ tín hiệu giao thông, kết nối về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, đồng thời xây dựng phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu trong phạm vi Vành đai 2 để điều hành tập trung.

Đại lộ Mai Chí Thọ - một trong các tuyến đang được áp dụng công nghệ AI điều khiển giao thông. Ảnh: Đình Văn

Ngoài ra, thành phố sẽ lắp thêm 300 camera đo đếm lưu lượng và khoảng 200 camera AI phục vụ giám sát. Khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến bổ sung khoảng 120 camera tại các vị trí trọng điểm. Hệ thống tiếp nhận, xử lý dữ liệu lớn cũng sẽ được đầu tư phục vụ vận hành.

TP HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đô thị. Từ năm 2019, thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành giao thông thông minh đặt gần hầm sông Sài Gòn, trung tâm đầu tiên của cả nước.

Giang Anh