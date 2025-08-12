TP HCM dự kiến xây trung tâm hành chính tập trung tại Thủ Thiêm

TP HCM xem xét điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm để xây dựng trung tâm hành chính tập trung, dự kiến khởi công quý I/2026.

UBND TP HCM vừa có tờ trình kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh quy hoạch một số vị trí trong khu đô thị mới Thủ Thiêm để triển khai dự án Trung tâm hành chính tập trung. Khu đất được chọn tại công viên Hồ Trung tâm - thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), quy mô 15-20 ha.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được, sau buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group.

Theo tờ trình, sau khi sáp nhập, TP HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 xã, phường, khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới. Hiện nay, hệ thống các cơ quan hành chính được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm, gây khó khăn trong điều phối, phối hợp giữa các sở ngành, đồng thời chưa tạo thuận tiện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, thành phố cho rằng việc xây dựng một trung tâm hành chính tập trung hiện đại, đa chức năng là cấp thiết.

Sở Xây dựng kiến nghị diện tích tối thiểu cho khu Trung tâm hành chính tập trung phải đạt ít nhất 10 ha, đảm bảo không gian cho các khối công sở, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe... phù hợp tiêu chuẩn đô thị đặc biệt. Qua rà soát, Sở đề xuất sử dụng khu đất rộng hơn 33 ha tại Hồ Trung tâm - khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đất này hiện là đất trống, hạ tầng giao thông đã được xây dựng đồng bộ, gồm hơn 3 ha đất văn hóa (dự kiến xây cung thiếu nhi) và gần 30 ha đất cây xanh, mặt nước. Khu vực này kết nối trực tiếp các tuyến vành đai, cao tốc, ga metro, sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành, đồng thời liền kề trung tâm hiện hữu, phù hợp với tiêu chí phát triển trung tâm hành chính tập trung.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Hai phương án xây dựng đang được xem xét theo đề xuất của Sun Group. Phương án 1, sử dụng tối đa 16 ha (trong 33 ha) xây công trình cao 35 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng tối thiểu 160.000 m2 với mật độ khoảng 40-60%. Phương án 2, sử dụng toàn bộ hơn 33 ha, cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định sau khi phương án kiến trúc được chọn.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, phương án 1 phù hợp khi đảm bảo diện tích, giữ lại một phần công viên mặt nước, đồng thời không ảnh hưởng dự án cung thiếu nhi chuẩn bị triển khai.

Do đó, Sở này đề xuất 3 phương án bố cục hình khối công trình, gồm xây dựng hai khối cao tầng trên 30 tầng; hoặc 5 khối công trình dưới 20 tầng, hay cụm kiến trúc theo đường cong giao thông, cao khoảng 15 tầng, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Trường hợp được duyệt, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại khu vực Hồ Trung tâm – khu đô thị Thủ Thiêm và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Các sở ngành sẽ đẩy nhanh nghiên cứu, thẩm định dự án, thủ tục đất đai và cấp phép xây dựng để rút ngắn tiến độ, dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Theo các quy hoạch trước đây, khu hành chính tập trung của thành phố được dự kiến đặt tại trung tâm hiện hữu hoặc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Trước khi sáp nhập, Sở Xây dựng từng đề xuất xây trung tâm hành chính tại số 86 Lê Thánh Tôn với diện tích 1,8 ha, phục vụ khoảng 1.692 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, quy mô này không đáp ứng nhu cầu nhân sự, đồng thời hạn chế về kết nối giao thông trọng điểm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ đông sông Sài Gòn, đối diện với quận 1 cũ. Quy mô dân số khu đô thị này khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người.

Sau gần 30 năm, nơi này vẫn trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và đầu tư các công trình công cộng. Nhiều dự án đang được triển khai tại đây như Trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM, Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm, Nhà hát Thủ Thiêm...

Phương Uyên